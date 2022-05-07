Защищал Украину в рядах ВСУ. На фронте погиб еще один журналист

В бою на территории Харьковской области погиб еще один журналист Максим Мединский. Он защищал страну в рядах Вооруженных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики .

Отмечается, что Максим Мединский ушел на фронт добровольцем в 2014 году. В течение года он выполнял задания на передовой, в том числе четыре месяца находился возле Донецкого аэропорта. В феврале 2022 года Мединский без колебаний пошел снова защищать страну.

Журналист погиб 29 апреля в результате обстрела его роты в бою с оккупантами в Харьковской области. Ему было 33 года.

"В мирное время Максим, талантливый журналист и дизайнер, настоящий мастер своего дела, работал для государственных проектов. Последний год Офис реформ Минэнерго, Департамент коммуникаций Министерства имели честь работать с ним в команде", - говорится в сообщении.