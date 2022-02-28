Под Киевом оккупанты расстреляли отца на глазах у сына
В Киевской области автомобиль с гражданскими попал под вражеский огонь оккупантов, из-за чего отец погиб на глазах у сына.
Видео и информации об этом опубликовала пресс-служба ВСУ.
Трагедия случилась в Иванкове Киевской области.
"На глазах в сына российские фашисты расстреляли отца. Иванков, Киевская область российский оккупант должен сдохнуть! Каждый! Боже, какое тяжелое видео, с*ка как я вас ненавижу всех, пид**ахи", - подписаны кадры.
На видео показано, что авто попадает под прямой обстрел. В итоге мужчина оказывается лежащим рядом с машиной с оторванной ногой. Сын пытается его спасти.
Осторожно, очень жесткие кадры. Видео можно посмотреть по ссылке тут.
Напомним, что 28 февраля самой тяжелой была обстановка в Харькове. Город был обстрелян "Градами", сообщается о более десяти погибших.