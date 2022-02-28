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Під Києвом окупанти розстріляли батька на очах у сина

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Київська область, Понеділок 28 лютого 2022 17:50
Під Києвом окупанти розстріляли батька на очах у сина Фото: російський військовий (facebook.com/mod/mil/rus)
Автор: Світлана Мащенко

У Київській області автомобіль з цивільними потрапив під ворожий вогонь окупантів, через що батько загинув на очах у сина.

Відео та інформації про це опублікувала прес-служба ЗСУ.

Трагедія трапилася в Іванкові Київської області.

"На очах у сина російські фашисти розстріляли батька. Іванків, Київська область російський окупант повинен здохнути! Кожен! Боже, яке важке відео, с*ка як я вас ненавиджу всіх, під**ахи", - підписані кадри.

На відео показано, що авто потрапляє під прямий обстріл. В результаті чоловік виявляється лежачим поруч з машиною з відірваною ногою. Син намагається його врятувати.

Обережно, дуже жорсткі кадри. Відео можна переглянути за посиланням тут.

Нагадаємо, що 28 лютого найважчою була обстановка в Харкові. Місто було обстріляне "Градами", повідомляється про понад десять загиблих.

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