Під Києвом утворився величезний затор: стоїть тисяча машин (відео)

На Житомирській трасі під Києвом через снігопади утворився величезний затор. Всього в пробці знаходяться близько тисячі вантажних автомобілів.

"По Житомирській трасі величезна пробка в Київ, стоїть 1000 фур. Цікаво, що наші громадяни категорично проти фур, але всі хочуть щось їсти, вчасно отримувати товар. Така ж ситуація і з моторолерами доставки. Відкрию городянам секрет: практично всі товари народного споживання і їжа приїжджають на фурах. Так, саме так. На великих", - підписав відео автор посту.

Відео можна побачити за посиланням.

Нагадаємо, що київська влада обмежила проїзд фур у столиці через снігопад. Зазначається, що обмеження в'їзду великогабаритного транспорту дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

В коментарях українці відреагували на відео.