Під Києвом утворився величезний затор: стоїть тисяча машин (відео)
На Житомирській трасі під Києвом через снігопади утворився величезний затор. Всього в пробці знаходяться близько тисячі вантажних автомобілів.
Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua Facebook.
"По Житомирській трасі величезна пробка в Київ, стоїть 1000 фур. Цікаво, що наші громадяни категорично проти фур, але всі хочуть щось їсти, вчасно отримувати товар. Така ж ситуація і з моторолерами доставки. Відкрию городянам секрет: практично всі товари народного споживання і їжа приїжджають на фурах. Так, саме так. На великих", - підписав відео автор посту.
Відео можна побачити за посиланням.
Нагадаємо, що київська влада обмежила проїзд фур у столиці через снігопад. Зазначається, що обмеження в'їзду великогабаритного транспорту дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.
В коментарях українці відреагували на відео.
- А потім всі вони в'їдуть до Києва одночасно і знову транспортний колапс.
- У всьому світі фури вивантажують на складах (околиця великого міста). А по місту розвозка невеликими машинами.
- А все через те, що на околицях Києва недостатня кількість логістичних центрів, складських приміщень, які могли б забезпечити роботою сотні людей. Саме до таких центрів повинні звозити продукцію фури, не в' уїжджаючи у столицю, а звідси вже розвозитися на торговельні точки невеличкими машинами, які не створюють затори. Але поки що про подібне можна лише мріяти.
Як ми писали раніше, в Києві у вівторок, 9 лютого, оголосили перший рівень небезпеки - жовтий через потужні снігопади у столиці.