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Під Києвом утворився величезний затор: стоїть тисяча машин (відео)

Новость на русском → Вівторок 09 лютого 2021 11:49
Під Києвом утворився величезний затор: стоїть тисяча машин (відео) На Житомирській трасі утворився величезний затор (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

На Житомирській трасі під Києвом через снігопади утворився величезний затор. Всього в пробці знаходяться близько тисячі вантажних автомобілів.

Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua Facebook.

"По Житомирській трасі величезна пробка в Київ, стоїть 1000 фур. Цікаво, що наші громадяни категорично проти фур, але всі хочуть щось їсти, вчасно отримувати товар. Така ж ситуація і з моторолерами доставки. Відкрию городянам секрет: практично всі товари народного споживання і їжа приїжджають на фурах. Так, саме так. На великих", - підписав відео автор посту.

Відео можна побачити за посиланням.

Нагадаємо, що київська влада обмежила проїзд фур у столиці через снігопад. Зазначається, що обмеження в'їзду великогабаритного транспорту дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

В коментарях українці відреагували на відео.

  • А потім всі вони в'їдуть до Києва одночасно і знову транспортний колапс.
  • У всьому світі фури вивантажують на складах (околиця великого міста). А по місту розвозка невеликими машинами.
  • А все через те, що на околицях Києва недостатня кількість логістичних центрів, складських приміщень, які могли б забезпечити роботою сотні людей. Саме до таких центрів повинні звозити продукцію фури, не в' уїжджаючи у столицю, а звідси вже розвозитися на торговельні точки невеличкими машинами, які не створюють затори. Але поки що про подібне можна лише мріяти.

Як ми писали раніше, в Києві у вівторок, 9 лютого, оголосили перший рівень небезпеки - жовтий через потужні снігопади у столиці.

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