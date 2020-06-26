ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Под Киевом нещадно рубят деревья для нового строительства (видео)

STYLERЖизнь    26.06.2020 - 10:21
Под Киевом нещадно рубят деревья для нового строительства (видео)
Под Киевом рубят деревья (фото: pixabay.com)

В Пуще-Водице замечены мужчины, которые рубят сосны

В Пуще-Водице под Киевом замечены неизвестные мужчины, которые нещадно пилят сосны ради нового строительства. Видео, на котором показано, как пилят деревья, опубликовали в Telegram-канале “Киев сейчас”, а позже разместили на YouTube.

“Местные обеспокоены тем, что в районе бывшего санатория в Пуще-Водице с утра пилят сосны ради строительства. Смотреть на это больно“, – написал под видеороликом автор публикации.

Автор не отмечает, где именно было сделано видео, и когда конкретно это происходило.

В Пуще-Водице рубят сосны (YouTube)

Как видно на кадрах, под пилы попали здоровые, высокие деревья.

Отметим, что вопрос вырубки деревьев очень остро стоит в Украине. Так, например, в Карпатах систематически рубят деревья, хотя в стране предусмотрена за это ответственность и пилить деревья запрещено.

В конце 2019 года Верховная Рада приняла закон, которым предусмотрен запрет на сплошную вырубку лесов в Карпатах. Но судя по всему, есть люди, для которых закон никакого значения не имеет.

Как мы ранее писали, в сети показали фото "лысеющих" Карпат.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины вырубка леса
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь