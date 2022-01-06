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Под Киевом от непонятного вируса умерла маленькая девочка: родные винят в ее гибели врачей

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Киевская область, Четверг 06 января 2022 12:06
Под Киевом от непонятного вируса умерла маленькая девочка: родные винят в ее гибели врачей Под Киевом от непонятного вируса умерла девочка (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Киевской области умерла 8-летняя девочка в первый день нового года. Родители винят в гибели ребенка медиков. Они утверждают, что девочке неправильно поставили диагноз, у нее брали не те анализы.

Детали страшной трагедии рассказали в материале издания "Сегодня".

Скорую вызвали почти сразу

Как рассказали родители, 8-летняя Анита заболела за несколько дней до нового года. У нее резко подскочила температура и началась рвота. Семья сразу вызвала скорую помощь.

Девочке поставили капельницу, которая сняла боль в животе и тошноту. А потом медики никак не могли определиться, в какую больницу ее отвезти – в Бровары или Борисполь.

По словам мамы девочки Дарьи Дуды, диспетчер почему-то сказал отвезти ребенка в Березанское отделение. Туда девочку привезли около часу ночи.

Она была в тяжелом состоянии, но врачи угрозы жизни сразу не заподозрили – температура почти нормализовалась, Анита свободно дышала. И приняли решение оставить девочку под присмотром до утра.

Врачи не провели обследование

А рано утром состояние снова начало ухудшаться, и девочка упала в обморок. По словам медиков, у ребенка сначала отказали легкие, а потом и сердце. Реанимация уже не помогла.

"Это молниеносная форма вирусной инфекции, которая за собой повлекла, еще раз хочу сказать, повреждение сердечно-сосудистой и легочной системы. Когда есть пораженная сердечная мышца, то определенные лекарства, которые действуют на сердце, просто не действуют", — говорит медицинский директор Березанской городской больницы Юрий Вусятицкий.

Родители утверждают, что медики не сделали элементарных вещей в больнице. Ее осматривали не те врачи, а анализы не сделали.

Причиной смерти указали пневмонию и воспаление сердца, которые спровоцировал вирус.

Главный врач утверждает, что ребенка лечили правильно – у девочки развился непонятный вирус, который привел к быстрой гибели.

"Врачебная ошибка в чем, скажите, пожалуйста? Непонятно, что вызвало такое тяжелое течение и быструю гибель, буквально в течение 3-4 дней. Или все же развитие как осложнение какого-то вируса, или как следствие, что была рвота в течение последних суток", — говорит директор Березанской городской больницы Владимир Луценко.

Что говорят в полиции

Правоохранители выясняют, что произошло с ребенком в больнице и почему девочку госпитализировали только на третий день.

Будет проведена судебно-медицинская экспертиза, уже изъяли всю медицинскую документацию. После проведения экспертизы станет известно, что стало причиной гибели ребенка.

А после станет понятно, есть ли в этом вина врачей. Если вина медиков будет доказана, то им грозит до 3 лет тюрьмы.

Маленькую Аниту похоронили 5 января, рядом с прабабушкой и прадедушкой.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Запорожье умер 2-летний ребенок и родители винят медиков.

А также рассказывали о том, что умер мальчик, мечту которого осуществили полицейские.

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