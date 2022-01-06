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Під Києвом від незрозумілого вірусу померла маленька дівчинка: рідні звинувачують у її загибелі лікарів

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Київська область, Четвер 06 січня 2022 12:06
Під Києвом від незрозумілого вірусу померла маленька дівчинка: рідні звинувачують у її загибелі лікарів Під Києвом від незрозумілого вірусу померла дівчинка (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Київській області померла 8-річна дівчинка в перший день нового року. Батьки звинувачують у загибелі дитини медиків. Вони стверджують, що дівчинці неправильно поставили діагноз, у неї брали не ті аналізи.

Деталі страшної трагедії розповіли в матеріалі видання "Сьогодні".

Швидку викликали майже відразу

Як розповіли батьки, 8-річна Аніта захворіла за кілька днів до нового року. У неї різко підскочила температура і почалася блювота. Сім'я відразу викликала швидку допомогу.

Дівчинці поставили крапельницю, яка зняла біль у животі та нудоту. А потім медики ніяк не могли визначитися, в яку лікарню її відвезти – в Бровари або Бориспіль.

За словами мами дівчинки Дарини Дуди, диспетчер чомусь сказав відвезти дитину до Березанського відділення. Туди дівчинку привезли близько першої години ночі.

Вона була у важкому стані, але лікарі загрози життю відразу не запідозрили - температура майже нормалізувалася, Аніта вільно дихала. І прийняли рішення залишити дівчинку під наглядом до ранку.

Лікарі не провели обстеження

А рано вранці стан знову почав погіршуватися, і дівчинка зомліла. За словами медиків, у дитини спочатку відмовили легені, а потім і серце. Реанімація вже не допомогла.

"Це блискавична форма вірусної інфекції, яка за собою спричинила, ще раз хочу сказати, пошкодження серцево-судинної та легеневої системи. Коли є уражений серцевий м'яз, то певні ліки, які діють на серце, просто не діють", - каже медичний директор Березанської міської лікарні Юрій Вусятицький.

Батьки стверджують, що медики не зробили елементарних речей у лікарні. Її оглядали не ті лікарі, а аналізи не зробили.

Причиною смерті вказали пневмонію і запалення серця, які спровокував вірус.

Головний лікар стверджує, що дитину лікували правильно – у дівчинки розвинувся незрозумілий вірус, який призвів до швидкої загибелі.

"Лікарська помилка в чому, скажіть, будь ласка? Незрозуміло, що викликало такий важкий перебіг і швидку загибель, буквально протягом 3-4 днів. Або все ж розвиток як ускладнення якогось вірусу, або як наслідок, що була блювота протягом останньої доби", - говорить директор Березанської міської лікарні Володимир Луценко.

Що кажуть у поліції

Правоохоронці з'ясовують, що сталося з дитиною в лікарні та чому дівчинку госпіталізували тільки на третій день.

Буде проведена судово-медична експертиза, вже вилучили всю медичну документацію. Після проведення експертизи стане відомо, що стало причиною загибелі дитини.

А після стане зрозуміло, чи є в цьому вина лікарів. Якщо провина медиків буде доведена, то їм загрожує до 3 років в'язниці.

Маленьку Аніту поховали 5 січня, поруч з прабабусею і прадідусем.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Запоріжжі померла 2-річна дитина і батьки звинувачують медиків.

А також розповідали про те, що помер хлопчик, мрію якого здійснили поліцейські.

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