Под Киевом неадекват угрожал взорвать гранаты на детской площадке (фото)

Под Киевом нетрезвый мужчина угрожал взорвать гранаты на детской площадке из-за того, что женщина не хотела с ним познакомиться. Инцидент произошел в городе Мироновка сегодня днем.

Об этом 19 октября передали в пресс-службе полиции Киевской области.

Правоохранителям поступило сообщение от гражданки о том, что незнакомец навеселе пытался к ней "подкатить", и хвастался перед дамой предметами, похожими на боевые гранаты. Все это происходило около 15:00 возле детской площадки.

Когда неадекватный ухажер получил отказ, начал угрожать "взорвать все вокруг".

На место ЧП экстренно прибыли правоохранители и взрывотехники.

Злоумышленника задержали, а гранаты на деле оказались муляжами.

Пьяный "Дон Жуан" щеголял перед женщиной муляжами гранат и угрожал устроить взрыв (фото: kv.npu.gov.ua)

"За "шутки" злодею грозит наказание по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет.

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