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Под Киевом неадекват угрожал взорвать гранаты на детской площадке (фото)

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Киевская область, Вторник 19 октября 2021 20:53
Под Киевом неадекват угрожал взорвать гранаты на детской площадке (фото) Коллаж РБК-Украина: под Киевом мужчина грозился устроить взрыв на детской площадке
Автор: Владимир Костырин

Под Киевом нетрезвый мужчина угрожал взорвать гранаты на детской площадке из-за того, что женщина не хотела с ним познакомиться. Инцидент произошел в городе Мироновка сегодня днем.

Об этом 19 октября передали в пресс-службе полиции Киевской области.

Правоохранителям поступило сообщение от гражданки о том, что незнакомец навеселе пытался к ней "подкатить", и хвастался перед дамой предметами, похожими на боевые гранаты. Все это происходило около 15:00 возле детской площадки.

Когда неадекватный ухажер получил отказ, начал угрожать "взорвать все вокруг".

На место ЧП экстренно прибыли правоохранители и взрывотехники.

Злоумышленника задержали, а гранаты на деле оказались муляжами.

Под Киевом неадекват угрожал взорвать гранаты на детской площадке (фото)Под Киевом неадекват угрожал взорвать гранаты на детской площадке (фото)

Пьяный "Дон Жуан" щеголял перед женщиной муляжами гранат и угрожал устроить взрыв (фото: kv.npu.gov.ua)

"За "шутки" злодею грозит наказание по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Под Киевом неадекват угрожал взорвать гранаты на детской площадке (фото)

На любвеобильного "подрывника" открыли уголовное дело (фото: kv.npu.gov.ua)

Напомним, около месяца назад в Одессе мужчина грозил взорвать гранату в школе, потому что ему мешала громкая музыка во время проведения спортивных мероприятий.

Также мы писали о том, что летом в Харькове мужчина гулял с гранатой возле школы и угрожал детям ее взорвать.

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