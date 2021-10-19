Під Києвом неадекват погрожував підірвати гранати на дитячому майданчику (фото)

Під Києвом нетверезий чоловік погрожував підірвати гранати на дитячому майданчику через те, що жінка не хотіла з ним познайомитися. Інцидент стався в місті Миронівка сьогодні вдень.

Про це 19 жовтня передали в прес-службі поліції Київської області.

Правоохоронцям надійшло повідомлення від громадянки про те, що незнайомець напідпитку намагався до неї "підкотити", і хвалився перед дамою предметами, схожими на бойові гранати. Все це відбувалося близько 15:00 біля дитячого майданчика.

Коли неадекватний залицяльник отримав відмову, почав погрожувати "підірвати все навколо".

На місце НП екстрено прибули правоохоронці та вибухотехніки.

Зловмисника затримали, а гранати на ділі виявилися муляжами.

П'яний "Дон Жуан" хизувався перед жінкою муляжами гранат і погрожував влаштувати вибух (фото: kv.npu.gov.ua)

"За "жарти" лиходію загрожує покарання за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України", - розповіли в поліції.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років.

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