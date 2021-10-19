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Під Києвом неадекват погрожував підірвати гранати на дитячому майданчику (фото)

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Київська область, Вівторок 19 жовтня 2021 20:53
Під Києвом неадекват погрожував підірвати гранати на дитячому майданчику (фото) Колаж РБК-Україна: під Києвом чоловік погрожував влаштувати вибух на дитячому майданчику
Автор: Володимир Костирін

Під Києвом нетверезий чоловік погрожував підірвати гранати на дитячому майданчику через те, що жінка не хотіла з ним познайомитися. Інцидент стався в місті Миронівка сьогодні вдень.

Про це 19 жовтня передали в прес-службі поліції Київської області.

Правоохоронцям надійшло повідомлення від громадянки про те, що незнайомець напідпитку намагався до неї "підкотити", і хвалився перед дамою предметами, схожими на бойові гранати. Все це відбувалося близько 15:00 біля дитячого майданчика.

Коли неадекватний залицяльник отримав відмову, почав погрожувати "підірвати все навколо".

На місце НП екстрено прибули правоохоронці та вибухотехніки.

Зловмисника затримали, а гранати на ділі виявилися муляжами.

Під Києвом неадекват погрожував підірвати гранати на дитячому майданчику (фото)Під Києвом неадекват погрожував підірвати гранати на дитячому майданчику (фото)

П'яний "Дон Жуан" хизувався перед жінкою муляжами гранат і погрожував влаштувати вибух (фото: kv.npu.gov.ua)

"За "жарти" лиходію загрожує покарання за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України", - розповіли в поліції.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років.

Під Києвом неадекват погрожував підірвати гранати на дитячому майданчику (фото)

На велелюбного "підривника" відкрили кримінальну справу (фото: kv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, близько місяця тому в Одесі чоловік погрожував підірвати гранату в школі, бо йому заважала гучна музика під час проведення спортивних заходів.

Також ми писали про те, що влітку в Харкові чоловік гуляв з гранатою біля школи та погрожував дітям її підірвати.

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Київська область детская прощадка Вибух
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