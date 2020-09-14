Под Киевом нашли "краснокнижные" растения: встречаются крайне редко

Экологи обнаружили под Киевом редкие растения (коллаж РБК-Украина)

В Киевской области найдены редкие цветы

В Киевской области экологи обнаружили на лугах растения, занесенные в Красную книгу Украины. Специалисты увидели популяции гроздовника многораздельного и луговой орхидеи - пальчатокоренника мясо-красного в селе Страхолесье Иванковского района Киевской области.

По словам экологов Киевского эколого-культурного центра, из-за новых застроек уничтожаются луга, но они будут добиваться сохранения этих мест для растений.

"В связи с тем, что все заливные луга в Украине стремительно застраиваются под дачи, мы будем добиваться для охраны этих редких растений создания заказника", - сообщили в КЭКЦ.

Гроздовник многораздельный (фото: facebook.com/kekz.ua)

Отметим, что гроздовник многрораздельный относится к папоротникам. Он растет в лесах, на полянах, опушках, окраинах низинных лесных болот. Травянистое многолетнее коротко-корневищное растение. Размножается вегетативно и спорами. Спороносит в июне-июле.

Луговая орхидея (фото: facebook.com/kekz.ua)

Луговая орхидея сейчас в природе встречается очень редко. Ее настоящее название пыльцеголовник крупноцветковый. В редкие и исчезающие этот вид попал, в том числе, из-за того, что размножается он чрезвычайно медленно. Одним из непременных условий произрастания семян служит особая взаимосвязь (симбиоз) с мицелием определенных грибов.



Как мы ранее писали, в Украине массово растет опасное растение, контакт с которым может привести к смерти.