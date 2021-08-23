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Под Киевом мужчины устроили дуэль с пистолетами: не поделили место в цирке

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Киевская область, Понедельник 23 августа 2021 09:02
Под Киевом мужчины устроили дуэль с пистолетами: не поделили место в цирке В Василькове мужчины устроили стрельбу из-за места в цирке (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Киевской области мужчины не поделили место в передвижном цирке и устроили стрельбу на глазах у толпы людей. Инцидент произошел в городе Васильков вечером 22 августа.

Детали сообщили в пресс-службе полиции Киевской области на странице в Facebook.

Как сообщили в полиции, 22 августа, около 19:30 между двумя мужчинами в Василькове возник конфликт из-за нехватки посадочных мест во время представления передвижного цирка. Конфликт быстро начал разгораться и один из фигурантов достал пистолет.

"В результате конфликта один из мужчин выхватил пистолет для отстрела резиновых пуль "Наган" и начал стрелять во второго. Тот, в свою очередь, достал из автомобиля пистолет ПМР и начал стрелять в своего оппонента", - говорится в сообщении.

Один из участников конфликта получил травму бедра.

По данному факту открыто криминальное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Криминального кодекса Украины. Оба участника конфликта задержаны в порядке ст. 208 Криминального процессуального кодекса Украины. Они находятся в изоляторе временного удержания.

В полиции выясняют все обстоятельства конфликта и решают вопрос о сообщении обоим фигурантам о подозрении.

Под Киевом мужчины устроили дуэль с пистолетами: не поделили место в циркеПод Киевом мужчины устроили дуэль с пистолетами: не поделили место в циркеПод Киевом мужчины устроили стрельбу из-за места в цирке (Фото: Нацполиция)

Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ нашла в Черниговской области подпольную мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия.

А также рассказывали о том, что в кафе в центре Львова мужчина устроил стрельбу.

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