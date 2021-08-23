Під Києвом чоловіки влаштували дуель з пістолетами: не поділили місце в цирку

У Київській області чоловіки не поділили місце в пересувному цирку і влаштували стрілянину на очах у натовпу людей. Інцидент стався в місті Васильків ввечері 22 серпня.

Деталі повідомили в пресслужбі поліції Київської області на сторінці в Facebook.

Як повідомили в поліції, 22 серпня, близько 19:30 між двома чоловіками у Василькові виник конфлікт через брак посадкових місць під час вистави пересувного цирку. Конфлікт швидко почав розгоратися й один з фігурантів дістав пістолет.

"В результаті конфлікту один з чоловіків вихопив пістолет для відстрілу гумових куль "Наган" і почав стріляти у другого. Той, своєю чергою, дістав з автомобіля пістолет ПМР і почав стріляти у свого опонента", - йдеться в повідомленні.

Один з учасників конфлікту отримав травму стегна.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Обидва учасники конфлікту затримані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вони знаходяться в ізоляторі тимчасового утримання.

У поліції з'ясовують всі обставини конфлікту і вирішують питання про повідомлення обом фігурантам про підозру.

Під Києвом чоловіки влаштували стрілянину через місце в цирку (Фото: Нацполіція)