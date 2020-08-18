Під Києвом чоловік влаштував ДТП і вбив школярку: в справі з'явився несподіваний поворот

Винуватець смертельної аварії розгулює на свободі (колаж РБК-Україна)

Винуватець вбивства дівчинки залишається на свободі

Сім'я загиблої 13-річної Ганни Шевчук через три роки домоглася покарання для вбивці їхньої дочки. Дівчинку біля її будинку в селі Тарасівка збив 47-річний водій ВАЗ. В цей час з Анею перебувала її сестра. На її очах автомобіль наїхав на дівчинку і її відкинуло всю в крові від машини. Але як виявилося, вбивця спокійно живе в Глевасі, незважаючи на те, що повинен провести за гратами 8 років.

Як пише "Обозреватель", справу весь час намагалися зам'яти. Слідчий протягом двох місяців не визнавав потерпілою Людмилу Шевчук, а свідоцтва сестри Олени переписував сім разів. За словами захисту постраждалих, в слідстві спостерігалися грубі помилки.

2 липня 2020 року Апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції. Станіслав Сторожик повинен був відправитися відбувати покарання, але цього не сталося.

Мати загиблої дівчинки Людмила Шевчук розповіла, що чоловік, засуджений до 8 років позбавлення волі, ось уже майже півтора місяці спокійно живе у себе вдома в селищі Глеваха Київської області. Цю інформацію підтвердили і жителі села.

Станіслав Сторожик підтвердив, що перебуває вдома і те, що він збирається "потрапити під амністію". На вересень цього року вже призначено судове засідання за клопотанням Сторожика.

Відзначимо, що Закон України про амністію, прийнятий в 2016 році, дає можливість "позбутися" від покарання засудженим за певними статтями Кримінального кодексу. Це відноситься і до Станіслава Сторожика. Свою провину він категорично не визнає.

"Навіть якщо моя голова буде лежати на пласі, я свою провину не визнаю. Всі жадібні уб**дки будуть покарані, в тому числі і з судів", - заявив він.

Як ми раніше писали, сім'я збитої в ДТП дівчинки домоглася покарання для вбивці.