ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під Києвом чоловік сім разів вистрілив в людину і втік: усі подробиці

STYLERЖиття    10.08.2019 - 10:32
Під Києвом чоловік сім разів вистрілив в людину і втік: усі подробиці
Водій сім разів вистрілив у чоловіка під Києвом (ілюстративне фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

В Софіївській Борщагівці сталася стрілянина, постраждалий перебуває у лікарні

Вчора, 9 серпня, в селі Софіївська Борщагівка Київської області чоловік скоїв сім пострілів у людину з пневматичної зброї і зник на автомобілі Mitsubishi. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Через годину розшукуваний автомобіль із підозрюваними був зупинений працівниками поліції в Обухівському районі. Зловмисниками виявилися жителі Харківської області.

Під Києвом чоловік сім разів вистрілив в людину і втік: усі подробиці

Водій сім разів вистрілив у чоловіка під Києвом (фото: facebook.com/KyivOperativ)

При цьому один з чоловіків у минулому міг мати відношення до МВС, так як у нього знайшли відповідне посвідчення. Затриманими займаються слідчі і оперативники. Найближчу добу вони будуть знаходитися в ізоляторі тимчасового утримання.

Під Києвом чоловік сім разів вистрілив в людину і втік: усі подробиці

Водій сім разів вистрілив у чоловіка під Києвом (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В даний момент потерпілий знаходиться в лікарні. У нього сім вогнепальних поранень і за його життя борються лікарі.

Під Києвом чоловік сім разів вистрілив в людину і втік: усі подробиціПід Києвом чоловік сім разів вистрілив в людину і втік: усі подробиці

Водій сім разів вистрілив у чоловіка під Києвом (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.

  • Таке враження, що поліцейські фотографуються як на рибалці на тлі спійманого окуня. Так, молодці;
  • Цікаво через скільки часу вони будуть на волі?
  • Так, дійсно оперативно. Якби тільки так завжди було!
  • Дуже сподіваюся, що у нас вогнепальна буде в іншому статусі;
  • Чому у біомусора не видно обличчя?

Під Києвом чоловік сім разів вистрілив в людину і втік: усі подробиціПід Києвом чоловік сім разів вистрілив в людину і втік: усі подробиціПід Києвом чоловік сім разів вистрілив в людину і втік: усі подробиці

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що у справі про вбивство дитини поліцейськими в Переяслав-Хмельницькому з'явилися нові деталі.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві помічник нардепа погрожував дітям і обіцяв розстріляти їх з вікна.

Техаський стрілок заявив поліції, що його метою було "мексиканці" У Полтаві чоловік влаштував стрілянину в кафе через зауваження охоронця: з'явилося відео
Новини України Київська областьСтрільба
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся