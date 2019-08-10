Під Києвом чоловік сім разів вистрілив в людину і втік: усі подробиці

В Софіївській Борщагівці сталася стрілянина, постраждалий перебуває у лікарні
Вчора, 9 серпня, в селі Софіївська Борщагівка Київської області чоловік скоїв сім пострілів у людину з пневматичної зброї і зник на автомобілі Mitsubishi. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.
Через годину розшукуваний автомобіль із підозрюваними був зупинений працівниками поліції в Обухівському районі. Зловмисниками виявилися жителі Харківської області.
Водій сім разів вистрілив у чоловіка під Києвом (фото: facebook.com/KyivOperativ)
При цьому один з чоловіків у минулому міг мати відношення до МВС, так як у нього знайшли відповідне посвідчення. Затриманими займаються слідчі і оперативники. Найближчу добу вони будуть знаходитися в ізоляторі тимчасового утримання.
Водій сім разів вистрілив у чоловіка під Києвом (фото: facebook.com/KyivOperativ)
В даний момент потерпілий знаходиться в лікарні. У нього сім вогнепальних поранень і за його життя борються лікарі.
Водій сім разів вистрілив у чоловіка під Києвом (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, що у справі про вбивство дитини поліцейськими в Переяслав-Хмельницькому з'явилися нові деталі.
Раніше повідомлялося про те, що в Києві помічник нардепа погрожував дітям і обіцяв розстріляти їх з вікна.