Под Киевом мужчина пытался самостоятельно оказать себе первую помощь и погиб

В Белой Церкви Киевской области 42-летний мужчина погиб при странных обстоятельствах. Его тело случайно обнаружила соседка. По предварительной версии, мужчина погиб из-за разбитой банки с огурцами.

Сообщается, что 29 января на горячую линию полиции позвонили медики и сообщили, что местная жительница обнаружила в соседней квартире тело мертвого мужчины.

Женщина вызвала медиков, которые констатировали смерть. А после приехала полиция и следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, 42-летний мужчина находился на кухне. Там он отбивал мясо кухонным молотком. Рядом находилась стеклянная банка. По неосторожности мужчина задел банку, она упала и осколком ему порезало вену.

Пострадавший пытался самостоятельно оказать себе первую помощь. Но потеря крови была настолько значительной, что он сначала потерял сознание, а потом умер. Позвать кого-нибудь на помощь он просто не успел.

Тело мужчины в луже крови обнаружила соседка. Она позвонила на горячую линию скорой помощи.

По факту гибели мужчины следователи Белоцерковского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Криминального кодекса Украины.