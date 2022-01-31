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Под Киевом мужчина пытался самостоятельно оказать себе первую помощь и погиб

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Белая Церковь, Понедельник 31 января 2022 12:44
Под Киевом мужчина пытался самостоятельно оказать себе первую помощь и погиб Под Киевом мужчина погиб из-за разбитой банки (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Белой Церкви Киевской области 42-летний мужчина погиб при странных обстоятельствах. Его тело случайно обнаружила соседка. По предварительной версии, мужчина погиб из-за разбитой банки с огурцами.

Детали трагедии сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Сообщается, что 29 января на горячую линию полиции позвонили медики и сообщили, что местная жительница обнаружила в соседней квартире тело мертвого мужчины.

Женщина вызвала медиков, которые констатировали смерть. А после приехала полиция и следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, 42-летний мужчина находился на кухне. Там он отбивал мясо кухонным молотком. Рядом находилась стеклянная банка. По неосторожности мужчина задел банку, она упала и осколком ему порезало вену.

Пострадавший пытался самостоятельно оказать себе первую помощь. Но потеря крови была настолько значительной, что он сначала потерял сознание, а потом умер. Позвать кого-нибудь на помощь он просто не успел.

Тело мужчины в луже крови обнаружила соседка. Она позвонила на горячую линию скорой помощи.

По факту гибели мужчины следователи Белоцерковского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Криминального кодекса Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Мелитополе мужчина едва не замерз насмерть на глазах у прохожих.

А также рассказывали о том, что во Львовской области сразу два человека угодили под поезд "Ужгород-Лисичанск".

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