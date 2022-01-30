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В Мелитополе чуть не замерз насмерть мужчина под храмом у прохожих на глазах (фото)

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Мелитополь, Воскресенье 30 января 2022 16:53
В Мелитополе чуть не замерз насмерть мужчина под храмом у прохожих на глазах (фото) Фото: автомобиль "скорой помощи" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Мелитополе мужчина чуть не погиб из-за переохлаждения на улице, лежа на холоде на снегу у ступенек перед храмом во имя преподобного Святого Александра Невского в центре города. Неравнодушный прохожий вызвал "скорую", и мужчине оказали необходимую помощь.

Об этом 30 января передает местное издание "РИА Мелитополь".

Лежащий на асфальте гражданин был неподвижен - или уснул, или лишился чувств. При этом на улице температура воздуха составляла -4 градусов. Неизвестно, сколько времени мужчина так лежал в сугробе.

Когда на место вызова прибыли медики, они поднесли к лицу мужчины нашатырь, однако не последовало никакой реакции, однако пульс прощупывался.

В Мелитополе чуть не замерз насмерть мужчина под храмом у прохожих на глазах (фото)

Мужчина лежал на ступеньках в сугробе и мог замерзнуть насмерть (фото: ria-m.tv)

В это время возле гражданина у ворот церкви просила милостыню бабушка. Когда пенсионерку спросили, сколько так лежит мужчина, она рассказала, что пришла к храму, когда еще было темно, а он уже тут находился. Мимо лежащего проходили люди.

Медики "скорой" забрали мужчину в больницу, и отметили, что в эту ночь подобрали несколько таких замерзающих.

В Мелитополе чуть не замерз насмерть мужчина под храмом у прохожих на глазах (фото)В Мелитополе чуть не замерз насмерть мужчина под храмом у прохожих на глазах (фото)

В Мелитополе спасли мужчину, который мог замерзнуть насмерть (фото: ria-m.tv)

Врачи предупреждают, что пить спиртное на морозе строго запрещено, так как тепло будет лишь первые 30-40 минут, а потом сосуды начнут сужаться, кровоток замедляться и организм будет стремительно терять тепло.

Если пьяный человек "отключится" на улице в зимнее время - может замерзнуть насмерть.

Напомним, что буквально на днях на Прикарпатье умерла от переохлаждения 46-летняя женщина, которую в тяжелом состоянии госпитализировали и поместили в реанимацию, но через час она скончалась.

Добавим также, перед этим эксперты дали поделились советами, как быстро согреться на улице или дома, и легче перенести морозы.

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