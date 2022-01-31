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Під Києвом чоловік намагався самостійно надати собі першу допомогу і загинув

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Біла Церква, Понеділок 31 січня 2022 12:44
Під Києвом чоловік намагався самостійно надати собі першу допомогу і загинув Під Києвом чоловік загинув через розбиту банку (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Білій Церкві Київської області 42-річний чоловік загинув за дивних обставин. Його тіло випадково виявила сусідка. За попередньою версією, чоловік загинув через розбиту банку з огірками.

Деталі трагедії повідомили в пресслужбі поліції Київської області.

Повідомляється, що 29 січня на гарячу лінію поліції зателефонували медики та повідомили, що місцева мешканка виявила в сусідній квартирі тіло мертвого чоловіка.

Жінка викликала медиків, які констатували смерть. А після приїхала поліція і слідчо-оперативна група.

За попередніми даними, 42-річний чоловік перебував на кухні. Там він відбивав м'ясо кухонним молотком. Поруч знаходилася скляна банка. З необережності чоловік зачепив банку, вона впала та осколком йому порізало вену.

Потерпілий намагався самостійно надати собі першу допомогу. Але втрата крові була настільки значною, що він спочатку втратив свідомість, а потім помер. Покликати кого-небудь на допомогу він просто не встиг.

Тіло чоловіка в калюжі крові виявила сусідка. Вона зателефонувала на гарячу лінію швидкої допомоги.

За фактом загибелі чоловіка слідчі Білоцерківського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Мелітополі чоловік ледь не замерз на смерть на очах у перехожих.

А також розповідали про те, що у Львівській області відразу дві людини потрапили під потяг "Ужгород-Лисичанськ".

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