Под Киевом мужчина "отлавливает" малолетних девочек в соцсетях: родители бьют тревогу

В Фастове Киевской области бдительные родители обнаружили молодого парня, который знакомится с несовершеннолетними девочками. Родители бьют тревогу, так как по поведению парня в нем заподозрили педофила.

Полина Дяченко рассказала, что в мессенджер ее дочери написал 20-летний парень с предложением познакомиться. Женщина ответила вместо дочери и обратила внимание, что девочке всего 13 лет. Однако на следующий день парень снова написал и предложил познакомиться сразу с двумя девочками – владелицей аккаунта и ее подругой.

"Ситуация следующая: фастовский 20-летний парень вчера написал в мессенджер с предложением познакомиться. Так как это профиль моей дочери, который я контролирую как раз от таких парней, я его сразу предупредила, что ребенку 13 лет. Сегодня он уже хочет подругу ребенка. Кто знает этого человека на фото и где его можно найти. Теперь с ним хочет познакомиться папа", - написала Дяченко.

В комментариях пользователи отметили, что этот парень – не вымышленный персонаж, а реальный. Ему около 30 лет, и он действительно живет в Фастове, в районе "завокзалья". В соцсетях он неоднократно писал, что ищет девушку.

"Вчера от лица дочери написала, что мне 13. Он ответил: ну и что, мне 20. Я спросила: ты педофил? И он пропал. А сегодня опять пишет и хочет уже, чтобы и с подружкой познакомили. Считаю, что это нездоровый интерес к детям", - добавила Дяченко в комментариях.

Кроме того, в комментариях еще несколько женщин сообщили, что парень и к ним стучался. Есть предположение, что у него могут быть психические отклонения. Родители бьют тревогу и хотят выяснить, кто этот парень, так как он может причинить вред детям.