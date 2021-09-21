ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Под Киевом мужчина "отлавливает" малолетних девочек в соцсетях: родители бьют тревогу

Новина українською →
Фастов, Киевская область, Вторник 21 сентября 2021 18:07
Под Киевом мужчина "отлавливает" малолетних девочек в соцсетях: родители бьют тревогу Под Киевом мужчина знакомится с детьми в соцсетях (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Фастове Киевской области бдительные родители обнаружили молодого парня, который знакомится с несовершеннолетними девочками. Родители бьют тревогу, так как по поведению парня в нем заподозрили педофила.

Фотографиями и информацией поделилась мама одной из девочек в сообществе "Привет из Фастова" на Facebook.

Полина Дяченко рассказала, что в мессенджер ее дочери написал 20-летний парень с предложением познакомиться. Женщина ответила вместо дочери и обратила внимание, что девочке всего 13 лет. Однако на следующий день парень снова написал и предложил познакомиться сразу с двумя девочками – владелицей аккаунта и ее подругой.

"Ситуация следующая: фастовский 20-летний парень вчера написал в мессенджер с предложением познакомиться. Так как это профиль моей дочери, который я контролирую как раз от таких парней, я его сразу предупредила, что ребенку 13 лет. Сегодня он уже хочет подругу ребенка. Кто знает этого человека на фото и где его можно найти. Теперь с ним хочет познакомиться папа", - написала Дяченко.

Под Киевом мужчина &quot;отлавливает&quot; малолетних девочек в соцсетях: родители бьют тревогуВ комментариях пользователи отметили, что этот парень – не вымышленный персонаж, а реальный. Ему около 30 лет, и он действительно живет в Фастове, в районе "завокзалья". В соцсетях он неоднократно писал, что ищет девушку.

"Вчера от лица дочери написала, что мне 13. Он ответил: ну и что, мне 20. Я спросила: ты педофил? И он пропал. А сегодня опять пишет и хочет уже, чтобы и с подружкой познакомили. Считаю, что это нездоровый интерес к детям", - добавила Дяченко в комментариях.

Кроме того, в комментариях еще несколько женщин сообщили, что парень и к ним стучался. Есть предположение, что у него могут быть психические отклонения. Родители бьют тревогу и хотят выяснить, кто этот парень, так как он может причинить вред детям.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве поймали педофила, напавшего на девочку в школе.

А также рассказывали о том, что в детской поликлинике Киева на ребенка набросился педофил.

Читайте РБК-Украина в Google News
Фастов педофил
LITE
Никита Добрынин показал подросшего сыночка: поклонники обсуждают, на кого похож малыш
Никита Добрынин показал подросшего сыночка: поклонники обсуждают, на кого похож малыш