Под Киевом мужчина обнаружил в своем доме повешенного военного

В Киевской области мужчина нашел тело военного в своем доме
В селе Кременище Киевской области мужчина обнаружил труп военнослужащего строчной службы на территории своего новостроя. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Киевской области.
Когда мужчина зашел в помещение, то увидел тело молодого человека, которое висело в петле. Инцидент произошел 22 июня, но в полиции о нем рассказали только сейчас.
Во время проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность погибшего. Им оказался 20-летний уроженец Винницкой области. Парень проходил службу во Львове.
Военный ВСУ найден повешенным в доме мужчины под Киевом (иллюстративное фото: pixabay.com)
Правоохранители также выяснили, что за сутки до самоубийства парень оставил свои вещи в одном из хостелов Киева. Полиция устанавливает, какие обстоятельства привели военного в село Кременище.
Тело молодого парня направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательных причин смерти.
Родственники повешенного на страницах социальных сетей сообщили, что факт его смерти не расследуют.
Напомним, что появились новые детали суицида 70-летнего пенсионера, который выпрыгнул из балкона своей квартиры в Киеве.
Ранее сообщалось, что в Днепре девушка после ссоры с парнем решила утопиться, но ее несколько раз спасал капитан прогулочного судна, пока не вызвал полицию.