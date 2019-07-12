Под Киевом мужчина обнаружил в своем доме повешенного военного

В селе Кременище Киевской области мужчина обнаружил труп военнослужащего строчной службы на территории своего новостроя. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Киевской области.

Когда мужчина зашел в помещение, то увидел тело молодого человека, которое висело в петле. Инцидент произошел 22 июня, но в полиции о нем рассказали только сейчас.

Во время проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность погибшего. Им оказался 20-летний уроженец Винницкой области. Парень проходил службу во Львове.

Военный ВСУ найден повешенным в доме мужчины под Киевом (иллюстративное фото: pixabay.com)

Правоохранители также выяснили, что за сутки до самоубийства парень оставил свои вещи в одном из хостелов Киева. Полиция устанавливает, какие обстоятельства привели военного в село Кременище.

Тело молодого парня направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательных причин смерти.

Родственники повешенного на страницах социальных сетей сообщили, что факт его смерти не расследуют.

Напомним, что появились новые детали суицида 70-летнего пенсионера, который выпрыгнул из балкона своей квартиры в Киеве.

Ранее сообщалось, что в Днепре девушка после ссоры с парнем решила утопиться, но ее несколько раз спасал капитан прогулочного судна, пока не вызвал полицию.