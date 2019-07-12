Під Києвом чоловік виявив у своєму будинку повішеного військового

В селі Кременище Київської області чоловік виявив труп військовослужбовця строкової служби на території своєї новобудови. Про це йдеться в повідомленні Національної поліції Київської області.

Коли чоловік зайшов у приміщення, то побачив тіло молодого чоловіка, який висів у петлі. Інцидент стався 22 червня, але в поліції про нього розповіли тільки зараз.

Під час проведення оперативних заходів співробітники поліції встановили особу загиблого. Ним виявився 20-річний уродженець Вінницької області. Хлопець проходив службу у Львові.

Військовий ЗСУ знайдений повішеним у будинку чоловіка під Києвом (ілюстративне фото: pixabay.com)

Правоохоронці також з'ясували, що за добу до самогубства хлопець залишив свої речі в одному з хостелів Києва. Поліція встановлює, які обставини привели військового в село Кременище.

Тіло молодого хлопця направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточних причин смерті.

Родичі повішеного на сторінках соціальних мереж повідомили, що факт його смерті не розслідують.

Нагадаємо, що з'явилися нові деталі суїциду 70-річного пенсіонера, який вистрибнув з балкона своєї квартири в Києві.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі дівчина після сварки з хлопцем вирішила втопитися, але її кілька разів рятував капітан прогулянкового судна, поки не викликав поліцію.