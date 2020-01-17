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Под Киевом мужчина нападает на людей: появилось фото преступника

STYLERЖизнь    17.01.2020 - 12:18
Под Киевом мужчина нападает на людей: появилось фото преступника
Под Киевом опасный мужчина нападает на людей (Коллаж РБК-Украина)

Неадекватный мужчина совершает нападения в нескольких районных центрах области

В Буче Киевской области неадекватный мужчина совершил несколько нападений на прохожих. Недавно он напал на мужчину в центре Бучи и проломил ему голову железным крюком. Детали рассказали местные жители в сообществе "Громада Ворзеля" в социальной сети Facebook.

Местные жители рассказали, что неадекватного мужчину видели не только в Буче, но и в Гостомеле, Ирпене, Ворзеле. По рассказам очевидцев, у мужчины явно есть психические нарушения, так как он может наброситься на человека за любую сумму денег. Он угрожает расправой и дело доходить до нанесения тяжелых травм.

В комментариях пользователи сообщили, что неадекватный мужчина на данный момент проходит лечение в Кичеево.

"Сейчас на принудительном лечении в Кичеево. Как будет дальше, неизвестно", - написали пользователи и опубликовали фотографию мужчины.

Под Киевом мужчина нападает на людей: появилось фото преступника

Фото: Громада Ворзеля

Пользователи отмечают, что чаще всего его видят в Ворзеле возле супермаркета "Фора" и просят предупредить детей, пенсионеров, молодых мам с колясками, и показать им фото преступника.

Утром в пятницу, 17 января, пользователи сообщили, что неадекватный мужчина убежал из больницы.

"Задержанный вчера злоумышленник убежал из больницы Кичеево полчаса назад. Просьба ко всем, кто знает о его местонахождении, сообщить в "102", - сказано в сообщении.

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