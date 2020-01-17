Під Києвом чоловік нападає на людей: з'явилося фото злочинця

Під Києвом небезпечний чоловік нападає на людей (Колаж РБК-Україна)

Неадекватний чоловік здійснює напади в кількох районних центрах області

У Бучі Київської області неадекватний чоловік вчинив кілька нападів на перехожих. Нещодавно він напав на чоловіка в центрі Бучі та проломив йому голову залізним гаком. Деталі розповіли місцеві жителі в спільноті "Громада Ворзеля" в соціальній мережі Facebook.

Місцеві жителі розповіли, що неадекватного чоловіка бачили не тільки в Бучі, але і в Гостомелі, Ірпені, Ворзелі. За розповідями очевидців, у чоловіка явно є психічні порушення, тому, що він може накинутися на людину за будь-яку суму грошей. Він погрожує розправою і справа доходити до нанесення тяжких травм.

У коментарях користувачі повідомили, що неадекватний чоловік на даний момент проходить лікування в Кичеєво.

"Зараз на примусовому лікуванні в Кичеєво. Як буде далі, невідомо", - написали користувачі й опублікували фотографію чоловіка.

Фото: Громада Ворзеля

Користувачі відзначають, що найчастіше його бачать у Ворзелі біля супермаркету "Фора" і просять попередити дітей, пенсіонерів, молодих мам з колясками, і показати їм фото злочинця.

Вранці в п'ятницю, 17 січня, користувачі повідомили, що неадекватний чоловік втік з лікарні.

"Затриманий вчора зловмисник втік з лікарні Кичеєво пів години тому. Прохання до всіх, хто знає про його місцеперебування, повідомити в "102", - сказано в повідомленні.