Под Киевом в мусорке обнаружили тело младенца: детали ЧП

Под Киевом горе-мать выбросила новорожденного мальчика на помойку. Вопиющий инцидент произошел в городе Узин. Тело младенца обнаружили случайные прохожие, которые сообщили правоохранителям об ужасной находке. Об этом 1 июля рассказали в отделе коммуникации полиции в Киевской области.

Замотанное тело ребенка нашли возле мусорного бака на улице Котляревского.

На место ЧП прибыла следственно-оперативная группа Белоцерковского отдела полиции и судмедэксперт.

Тело младенца было направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Фото: kv.npu.gov.ua

"Предварительно установлено, что ребенок умер до начала физиологических родов", - говорится в сообщении полиции.

Правоохранители разыскивают мать найденного мертвого младенца.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК.

Как сообщалось ранее, весной в Рубежном Луганской области местные жители обнаружили тело грудного ребенка прямо во дворе жилого дома. Младенец стал третьим, которого обнаружили мертвым в течение одной недели. Так, перед этим в Киеве в Дарницком парке обнаружили тело мертвого младенца.

Напомним, в Ровно неблагополучная мать оставила семимесячного младенца одного в квартире и исчезла на три недели. Ребенка обнаружили соседи.