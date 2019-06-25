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Горе-мать оставила детей без присмотра: полицейский спас младенца от смерти

STYLERПроисшествия    25.06.2019 - 15:29
Горе-мать оставила детей без присмотра: полицейский спас младенца от смерти
Полицейский спас ребенка под Кропивницким (коллаж: РБК-Украина)

Крики детей услышали соседи и вызвали правоохранителей

Полицейский спас годовалого малыша от верной гибели в Александрийском районе Кировоградской области. Ребенок запутался в веревке, которой была привязаная игрушка к кроватке, и едва не задохнулся. Об этом сообщает пресс-служба области.

В частности, в сообщении говорится, что к правоохранителям обратились местные жители с сообщением, что в одном из домов слышны крики детей.

Патрульная полиция обнаружила двух малышей возрастом около двух и трех лет - они были во дворе. А из дома услышали крик младенца.

Когда правоохранитель зашел в дом, то увидел, что ребенок запутался в веревке, которой к кровати была привязаная игрушка. Веревка была на шее младенца и уже начала затягиваться.

Полицейский быстро распутал веревку и вызвал медиков. Всех детей забрали на осмотр в детскую больницу.

Горе-мать оставила детей без присмотра: полицейский спас младенца от смерти

Полицейский спас ребенка под Кропивницким (фото: pixabay.com)

Отмечается, что в доме и дворе кроме детей больше никого не было. К тому же условия проживания малышей шокировали даже бывалых полицейских. На место была вызвана служба по делам детей.

В отношении 32-летней горе-матери сотрудниками полиции составлены административные материалы, а также подготовлено представление к городскому совету относительно изъятия детей из семьи.

Ранее мы писали о том, что 6-летнего мальчика, который пропал еще 1 февраля в Житомирской области, нашли мертвым. Родственники подозревали в исчезновении отчима мальчика.

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Напомним, в Николаеве злоумышленник, который ранее был судим за кражи, изнасиловал девушку и тут же был пойман неравнодушными прохожими.

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