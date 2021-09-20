Под Киевом "мажор" устроил гонки со стрельбой по полиции: выпустил 8 пуль
В Вышгороде Киевской области пьяный мажор устроил гонки с полицией, а потом открыл огонь по стражам порядка. Водитель престижной иномарки был в состоянии алкогольного опьянения, но хотел скрыться от правосудия.
Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
Как все началось
Погоня со стрельбой начались 20 сентября около часа ночи в Вышгороде. Наряд полиции заметил хаотичные движения престижной иномарки и попытался выяснить странное поведение водителя. В ответ молодой человек достал пистолет, дал по газам и попытался скрыться.
Полиция Киевской области задержала водителя-мажора, который сел за руль пьяным. 2,5 промилле - именно такую отметку показал "Драгер" по содержанию алкоголя в крови правонарушителя.
Кем оказался мажор
Как оказалось, 33-летний водитель престижной иномарки является членом общественного формирования по охране общественного порядка. К тому же год назад молодой человек привлекался к уголовной ответственности за угрозу в убийстве. Сейчас же задержанному наглецу грозит до 15 лет тюрьмы, или пожизненное заключение.
В Вышгороде задержали пьяного водителя-мажора (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
Как мы писали ранее, в центре Киева пьяный "мажор" на Infinity убил свою 18-летнюю пассажирку.