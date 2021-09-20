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Под Киевом "мажор" устроил гонки со стрельбой по полиции: выпустил 8 пуль

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Вышгород, Понедельник 20 сентября 2021 12:30
Под Киевом "мажор" устроил гонки со стрельбой по полиции: выпустил 8 пуль Под Киевом пьяный мажор устроил гонки со стрельбой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Вышгороде Киевской области пьяный мажор устроил гонки с полицией, а потом открыл огонь по стражам порядка. Водитель престижной иномарки был в состоянии алкогольного опьянения, но хотел скрыться от правосудия.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Как все началось

Погоня со стрельбой начались 20 сентября около часа ночи в Вышгороде. Наряд полиции заметил хаотичные движения престижной иномарки и попытался выяснить странное поведение водителя. В ответ молодой человек достал пистолет, дал по газам и попытался скрыться.

Полиция Киевской области задержала водителя-мажора, который сел за руль пьяным. 2,5 промилле - именно такую ​​отметку показал "Драгер" по содержанию алкоголя в крови правонарушителя.

Кем оказался мажор

Как оказалось, 33-летний водитель престижной иномарки является членом общественного формирования по охране общественного порядка. К тому же год назад молодой человек привлекался к уголовной ответственности за угрозу в убийстве. Сейчас же задержанному наглецу грозит до 15 лет тюрьмы, или пожизненное заключение.

Под Киевом &quot;мажор&quot; устроил гонки со стрельбой по полиции: выпустил 8 пульПод Киевом &quot;мажор&quot; устроил гонки со стрельбой по полиции: выпустил 8 пульВ Вышгороде задержали пьяного водителя-мажора (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Как мы писали ранее, в центре Киева пьяный "мажор" на Infinity убил свою 18-летнюю пассажирку.

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