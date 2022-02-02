Одинокий и раздетый: маленький мальчик шел пешком в Киев, чтобы найти маму

Патрульные на дороге заметили мальчика, который шел пешком из Гостомеля в Киев.

Полицейские патрулировали с противоположной стороны указанный отрезок дороги на автомобиле "фантом". С помощью спецсигналов патрульные развернулись и подъехали к ребенку.

"Одинокий, замерзший, без шапки, но такой уверенный в своей миссии… 8-летний мальчик шел на поиски мамы, которая, по его словам, 4 дня не появляется дома", - сообщил Белошицкий.

Отец в это время тоже был на работе. Дома осталась старшая сестра и младший брат. А малыш решил самостоятельно разыскать свою маму, потому что знает, где она работает в Киеве. Он прошел сам четыре километра по направлению к Киеву.

Патрульные взяли замерзшего мальчика на борт, предложили еду, но он отказался. Вместе они прибыли на киевский завод, где работает мама малыша. Но найти ее было непросто.



С помощью охранников завода установили, где работает мать, но оказалось, что ее нет на месте. Однако напарники не сдавались и разыскали коллегу мамы, которая патрульным предоставила контакты отца. Позвонили по телефону отцу и сообщили о происшествии.

Мальчик 8 лет шел пешком в Киев (фото: facebook.com/Bilosh)