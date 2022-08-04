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Под Киевом на крупном озере массово гибнет рыба: экологи выясняют причины (фото)

Коллаж РБК-Украина: в Борисполе на крупнейшем озере массштабная гибель рыбы
Автор: Владимир Костырин

Под Киевом на Олесницком озере в Бориспольском районе зафиксирован массовый мор рыбы. На месте работали экологи, чтобы разобраться в причинах ситуации, среди которых может быть как природные факторы, так и загрязнение отходами.

Об этом 4 августа сообщил мэр Борисполя Владимир Борисенко в своем Facebook.

Инсперкторы-экологи работали на Олесницком озере сегодня днем. Там же у водоема были и правоохранители, а также сотрудники коммунальных предприятий города.

Специалисты взяли анализ воды и рыбы для того, чтобы четко установить причины ЧП. Что именно вызвало мор водной фауны на озере - будет известно по результатам этих исследований.

"Не исключаем ни природные факторы, которые могли повлечь за собой гибель рыбы, ни загрязнение отходами. Инспекторы-экологи все выяснят. Ждем их заключения", - говорится в публикации.

Также городской глава Борисполя опубликовал фото, как вывозили с озера полный кузов мертвой рыбы.

Мертвую рыбу с Олесницкого озера вывозили на тракторе с прицепом (фото: facebook.com/borysenkoboryspil)

Пользователи сети в комментариях к посту отмечают, что среди погибшей рыбы такие виды, как толстолобик, карп, щука. Также очевидцы добавляют, что на озере по бокам торчат трубы, из которых льется грязная вода и отходы.

Юзеры также добавляют и свои снимки с этого озера - на кадрах показано большое количество всплывшей брюхом вверх рыбы.

На Олесницком озере массово гибнет рыба (фото: facebook.com / Аліна Федченко Сабат)

Олесницкое озеро является самым крупным в Борисполе. Тут расположен главный городской пляж. Несколько лет назад специалисты Госпродпотребслужбы обнаружили в воде повышенное содержание загрязняющих веществ и рекомендовали запретить купаться в водоеме.

Как писали местные СМИ в 2018-м, тогда первый заместитель городского головы.Николай Корнийчук заверил, что сточных труб от канализации из частного сектора до озера нет, а видимые широкие трубы, проложенные со стороны дворов, разрешены для водопонижения и отвода дождевых или талых вод.

Ранее в июле сообщалось, что в реке Южный Буг зафиксировали мор рыбы.

А также мы писали, что в Мариуполе, оккупированном российскими войсками, был зафиксирован мор дельфинов, что может свидетельствовать о болезнях в море.

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