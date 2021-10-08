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Под Киевом у фитнес-блогера второй раз похитили дочь: "ребенка могут вывезти в Россию" (видео)

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Киевская область, Пятница 08 октября 2021 18:31
Под Киевом у фитнес-блогера второй раз похитили дочь: "ребенка могут вывезти в Россию" (видео) У фитнес-блогера под Киеве похитили дочь (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Под Киевом у фитнес-блогера похитили семилетнюю дочь. Инцидент произошел в центре Вышгорода 7 октября примерно в 13:45. Там на мужчину напали неизвестные и похитили его дочь.

Об этом рассказал сам отец девочки в видеообращении, которое обнародовал в Instagram.

Как похитили девочку

Так, когда мужчина шел с дочкой по улице, на него напали пять коренастых мужчин, скрутили его, а неизвестная женщина выхватила ребенка.

Девочку посадили в машину и повезли в неизвестном направлении. Михаил Яцик уже написал заявление в полицию.

Отец подозревает, что маленькую Эвелину могут вывезти в Россию, где в Дзержинске, Нижегородской области, живет ее мама, с которой Михаил разведен.

Что говорят в полиции

По словам мужчины, людей, похитивших его дочь, полиция отпустила. Отмечается, что вчера, 7 октября, мужчина подал заявление в полицию и до сих пор не открыто уголовного дела.

Также начальник Вышгородского отделения полиции сообщил, что дочь нашли, но не могут ему сообщить где она находится. В частности, вроде бы, девочка находится с мамой.

"Дочь мою похищают уже второй раз. Ее похитили и незаконно вывезли в Россию по поддельному решению судьи. Судья тогда получил 7 лет с конфискацией имущества", - говорит мужчина.

Он просит всех, кто владеет любой информацией о местопребывании Эвелины, связаться с ним по телефону: 097-229-16-49.

Ранее мы сообщали, что под Киевом воспитатели детсада во время прогулки потеряли мальчика.

Также мы писали, что в Одессе стая бездомных собак набросилась на ребенка.

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