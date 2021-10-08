Под Киевом у фитнес-блогера второй раз похитили дочь: "ребенка могут вывезти в Россию" (видео)
Под Киевом у фитнес-блогера похитили семилетнюю дочь. Инцидент произошел в центре Вышгорода 7 октября примерно в 13:45. Там на мужчину напали неизвестные и похитили его дочь.
Об этом рассказал сам отец девочки в видеообращении, которое обнародовал в Instagram.
Как похитили девочку
Так, когда мужчина шел с дочкой по улице, на него напали пять коренастых мужчин, скрутили его, а неизвестная женщина выхватила ребенка.
Девочку посадили в машину и повезли в неизвестном направлении. Михаил Яцик уже написал заявление в полицию.
Отец подозревает, что маленькую Эвелину могут вывезти в Россию, где в Дзержинске, Нижегородской области, живет ее мама, с которой Михаил разведен.
Что говорят в полиции
По словам мужчины, людей, похитивших его дочь, полиция отпустила. Отмечается, что вчера, 7 октября, мужчина подал заявление в полицию и до сих пор не открыто уголовного дела.
Также начальник Вышгородского отделения полиции сообщил, что дочь нашли, но не могут ему сообщить где она находится. В частности, вроде бы, девочка находится с мамой.
"Дочь мою похищают уже второй раз. Ее похитили и незаконно вывезли в Россию по поддельному решению судьи. Судья тогда получил 7 лет с конфискацией имущества", - говорит мужчина.
Он просит всех, кто владеет любой информацией о местопребывании Эвелины, связаться с ним по телефону: 097-229-16-49.
Ранее мы сообщали, что под Киевом воспитатели детсада во время прогулки потеряли мальчика.
Также мы писали, что в Одессе стая бездомных собак набросилась на ребенка.