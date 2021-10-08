Під Києвом у фітнес-блогера вдруге викрали доньку: "дитину можуть вивезти до Росії" (відео)

Під Києвом у фітнес-блогера викрали семирічну дочку. Інцидент стався у центрі Вишгорода 7 жовтня приблизно о 13:45. Там на чоловіка напали невідомі та викрали його доньку.

Про це розповів сам батько дівчинки у відеозверненні, яке оприлюднив в Instagram.

Як викрали дівчинку

Так, коли чоловік ішов з донькою вулицею, на нього напали п'ять кремезних чоловіків, скрутили його, а невідома жінка вихопила дитину.

Дівчинку посадили в машину і повезли у невідомому напрямку. Михайло Яцик вже написав заяву до поліції.

Батько підозрює, що маленьку Евеліну можуть вивезти до Росії, де у Дзержинську, Нижньогородської області, мешкає її мама, з якою Михайло розлучений.

Що кажуть у поліції

За словами чоловіка, людей, які викрали його доньку, поліція відпустила. Зазначається, що вчора, 7 жовтня, чоловік подав заяву до поліції і досі не відкрито кримінальної справи.

Також начальник Вишгородського відділку поліції повідомив, що доньку знайшли, але не можуть йому повідомити де вона знаходиться. Зокрема, начебто, дівчинка знаходиться з мамою.

"Доньку мою викрадають вже другий раз. Її викрали та незаконно вивезли в Росію по підробленому рішенню судді. Суддя тоді отримав 7 років з конфіскацією майна", - каже чоловік.

Він просить усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцеперебування Евеліни, зв'язатися з ним за телефоном: 097-229-16-49.