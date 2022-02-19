Под Киевом двое подростков на льдине отплыли от берега почти на полкилометра: видео спасения

В селе Глебовка Киевской области на центральном пляже двое парней в возрасте 15 и 18 лет уплыли на льдине примерно на 400 метров от берега.
Об инциденте сообщили в прессслужбе Нацполиции.
В частности, вместе со спасателями ГСЧС помощь ребятам, которые могли утонуть, оказывали полицейские.
Под ногами 18-летнего парня уже растаял лед и он начал тонуть. К счастью, на помощь ему пришел неравнодушный человек, который подплыл на лодке и вовремя оказал помощь и спас жизнь юноше.
Однако, отмечается, 15-летний парень все еще оставался на льду на расстоянии около 400 метров от берега.
Поэтому полицейские взяли лодку, которая находилась на берегу, и вместе со спасателями спустили ее на воду и поплыли к напуганному юноше.
За несколько минут несовершеннолетний уже был на берегу.
18-летнего парня медики госпитализировали в больницу. Его жизни ничего не угрожает.
Добавим, если человек провалился под лед, то ни в коем случае нельзя подходить к нему стоя. Нужно приближаться лежа, раскинув в стороны руки и ноги, используя доски или другие предметы, которые есть под руками.
Также лежа на одном из таких предметов, закрепленных веревкой на берегу или твердом льду, лицо, которое оказывает помощь, должна приблизиться к пострадавшему на расстояние, которое позволит подать веревку, пояс или палку.
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