Під Києвом двоє підлітків на крижині відпливли від берега майже на півкілометра: відео порятунку

Як рятували хлопців

Зокрема, разом із рятувальниками ДСНС допомогу хлопцям, які могли потонути, надавали поліцейські.

Під ногами 18-річного хлопця вже розтанула крига і він почав тонути. На щастя, на допомогу йому прийшов небайдужий чоловік, який підплив на човні та вчасно надав допомогу й врятував життя юнака.

Однак, зазначається, 15-річний хлопець все ще залишався на кризі на відстані близько 400 метрів від берега.

Тому поліцейські взяли човен, який знаходився на березі, і разом з рятувальниками спустили його на воду та попливли до наляканого юнака.

За декілька хвилин неповнолітній вже був на березі.

18-річного хлопця медики госпіталізували до лікарні. Його життю нічого не загрожує.

Додамо, якщо людина провалилась під лід, то ні в якому разі не можна підходити до неї стоячи. Потрібно наближатися лежачи, розкинувши в сторони руки та ноги, використовуючи дошки або інші предмети, які є під руками.

Також лежачи на одному з таких предметів, закріплених мотузкою на березі або на твердому льоду, особа, яка надає допомогу, повинна наблизитися до потерпілого на відстань, яка дозволить подати мотузку, пояс або палку.