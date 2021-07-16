Под Киевом девушка облила себя бензином и подожгла: во всем виновата неразделенная любовь

В поселке Ставки Фастовского района 17-летняя девушка облила себя бензином и подожгла. Причиной такого отчаянного поступка стала неразделенная любовь.

Как установили сотрудники правоохранительных органов, 17-летняя девушка употребляла алкогольные напитки вместе со своим 24-летним другом. Откровенные разговоры привели и спиртное привели к тому, что несовершеннолетняя совершила необдуманный поступок.

К счастью, ее друг не растерялся и вылил на девушку ведро холодной воды, чтобы быстро потушить пламя. Несовершеннолетняя отделалась незначительными ожогами.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия, решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетней к административной ответственности по ст. 184 КУпАП.

А вот парня в полиции решили наказать – на него составили протокол об административном нарушении по ст. 180 КУпАП (Доведение несовершеннолетней до состояния опьянения).

Кроме того, в полиции обратились к родителям подростков и попросили проявить больше внимания к проблемам детей.

"Подростковый возраст – это время становления личности. Психика молодого человека только начинает формироваться, поэтому первые разочарования, которые случаются с "вчерашним детьми" сопровождаются настоящей драмой. Именно поэтому подростки иногда совершают попытки суицида или уходят в различные зависимости. И самое главная задача родителей и родных – помочь, посоветовать или проявить поддержку", - отметили в полиции.