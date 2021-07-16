Під Києвом дівчина облила себе бензином та підпалила: у всьому винне нерозділене кохання

У селищі Ставки Фастівського району 17-річна дівчина облила себе бензином і підпалила. Причиною такого відчайдушного вчинку стало нерозділене кохання.

Як встановили співробітники правоохоронних органів, 17-річна дівчина вживала алкогольні напої разом зі своїм 24-річним другом. Відверті розмови та алкоголь призвели до того, що неповнолітня вчинила необдуманий вчинок.

На щастя, її друг не розгубився і вилив на дівчину відро холодної води, щоб швидко загасити полум'я. Неповнолітня відбулася незначними опіками.

На цей момент співробітники правоохоронних органів встановлюють всі обставини події, вирішується питання про притягнення батьків неповнолітньої до адміністративної відповідальності за ст.184 КУпАП.

А ось хлопця в поліції вирішили покарати - на нього склали протокол про адміністративне порушення за ст.180 КУпАП (доведення неповнолітньої до стану сп'яніння).

Крім того, в поліції звернулися до батьків підлітків і попросили проявити більше уваги до проблем дітей.

"Підлітковий вік - це час становлення особистості. Психіка молодої людини тільки починає формуватися, тому перші розчарування, які трапляються з "вчорашніми дітьми" супроводжуються справжньою драмою. Саме тому підлітки іноді роблять спроби суїциду або йдуть в різні залежності. І найголовніше завдання батьків і рідних – допомогти, порадити або проявити підтримку", - зазначили в поліції.