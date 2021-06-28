ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Днепре школьница повторила челендж из интернета и отравилась

Новина українською →
Днепр, Понедельник 28 июня 2021 21:30
В Днепре школьница повторила челендж из интернета и отравилась Фото: девушка отравилась таблетками в Днепре (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

В Днепре девушка повторила челлендж из интернета, в котором пользователи принимали таблетки и попала в больницу. Сейчас за ее жизнь борются медики.

Об этом пишет "Днепр час".

Так, 15-летняя девушка оказалась в больнице №6, где ее медики спасают от отравления.

Как известно, она просмотрела несколько видео в Интернете, в которых рассказывали об удовольствии от принятия какого-то лекарственного препарата. Впоследствии девушка решила его попробовать.

Школьница выпила 20 таблеток. Потом ей стало плохо и ее госпитализировали в больницу. Отмечают, что состояние ее здоровья стабильное.

Ранее мы сообщали, что под равным мальчик наглотался бабушкиных таблеток и попал в реанимацию.

Также в Тернополе госпитализировали двоих детей с отравлением таблетками - малыши в возрасте четырех лет и одного года отравились таблетками тонзилотрена.

Кроме того, в марте 11-летняя школьница в Ровно приняла 40 таблеток и тогда полиция занялась расследованием по доведению до суицида.

Читайте РБК-Украина в Google News
таблетки школьники
LITE
Дожди со шквалами накроют Украину: где ждать непогоды
Дожди со шквалами накроют Украину: где ждать непогоды