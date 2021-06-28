В Днепре школьница повторила челендж из интернета и отравилась
В Днепре девушка повторила челлендж из интернета, в котором пользователи принимали таблетки и попала в больницу. Сейчас за ее жизнь борются медики.
Об этом пишет "Днепр час".
Так, 15-летняя девушка оказалась в больнице №6, где ее медики спасают от отравления.
Как известно, она просмотрела несколько видео в Интернете, в которых рассказывали об удовольствии от принятия какого-то лекарственного препарата. Впоследствии девушка решила его попробовать.
Школьница выпила 20 таблеток. Потом ей стало плохо и ее госпитализировали в больницу. Отмечают, что состояние ее здоровья стабильное.
Ранее мы сообщали, что под равным мальчик наглотался бабушкиных таблеток и попал в реанимацию.
Также в Тернополе госпитализировали двоих детей с отравлением таблетками - малыши в возрасте четырех лет и одного года отравились таблетками тонзилотрена.
Кроме того, в марте 11-летняя школьница в Ровно приняла 40 таблеток и тогда полиция занялась расследованием по доведению до суицида.