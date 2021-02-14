Под Киевом чудом спасли новорожденного, который не дышал 20 минут (видео)

По словам врача Павлины Левчук, реанимировать уже мертвого ребенка ей пришлось впервые за почти 50 лет работы врачом. Мальчик появился на свет без признаков жизни.

"Мама лежала на кровати, на груди лежало это дитя бездыханное, синее, оно не кричало, не дышало. И это уже прошло 20 минут", - рассказала она.

Левчук отметила, что вместе с фельдшером Ольгой Прохоренко они пытались запустить сердце ребенка, но в течение 5 минут признаков жизни не было. Лишь через еще 5 минут мальчик закричал.

"Когда этот ребеночек сделал первый полноценный вдох, это было невероятное чувство", - поделилась фельдшер.

Отмечается, что ребенка доставили в реанимацию, сейчас его жизни ничего не угрожает. Мать младенца так и не объяснила врачам, почему решила рожать дома.