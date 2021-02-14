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Под Киевом чудом спасли новорожденного, который не дышал 20 минут (видео)

Автор: Анна Киселева

В Броварах Киевской области медики скорой помощи чудом спасли новорожденного. Малыш не дышал 20 минут. Стоит отметить, что роды проходили не в больнице, поэтому шансы на успешную реанимацию было еще ниже.

Об этом сообщает ТСН.

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По словам врача Павлины Левчук, реанимировать уже мертвого ребенка ей пришлось впервые за почти 50 лет работы врачом. Мальчик появился на свет без признаков жизни.

"Мама лежала на кровати, на груди лежало это дитя бездыханное, синее, оно не кричало, не дышало. И это уже прошло 20 минут", - рассказала она.

Левчук отметила, что вместе с фельдшером Ольгой Прохоренко они пытались запустить сердце ребенка, но в течение 5 минут признаков жизни не было. Лишь через еще 5 минут мальчик закричал.

"Когда этот ребеночек сделал первый полноценный вдох, это было невероятное чувство", - поделилась фельдшер.

Отмечается, что ребенка доставили в реанимацию, сейчас его жизни ничего не угрожает. Мать младенца так и не объяснила врачам, почему решила рожать дома.

Напомним, что ранее в Днепре женщина заявила, что ее обманули и похитили новорожденного сразу после родов. Она якобы решилась на суррогатное материнство, но была обманута мошенниками. Однако оказалось, что все далеко не так.

Также сообщалось, что под Кропивницким роженица потеряла ребенка, а врачам все сошло с рук.

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