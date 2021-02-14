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Під Києвом дивом врятували немовля, яке не дихало 20 хвилин (відео)

Автор: Анна Кисельова

У Броварах Київської області медики швидкої допомоги дивом врятували новонародженого. Малюк не дихав 20 хвилин. Варто відзначити, що пологи проходили не в лікарні, тому шанси на успішну реанімацію було ще нижче.

Про це повідомляє ТСН.

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За словами лікаря Павичі Левчук, реанімувати вже мертву дитину їй довелося вперше за майже 50 років роботи лікарем. Хлопчик з'явився на світ без ознак життя.

"Мама лежала на ліжку, на грудях це дитя лежало бездиханне, синє, воно не кричало, не дихало. І це вже пройшло 20 хвилин", - розповіла вона.

Левчук зазначила, що разом з фельдшером Ольгою Прохоренко вони намагалися запустити серце дитини, але протягом 5 хвилин ознак життя не було. Лише через ще 5 хвилин хлопчик закричав.

"Коли ця дитинка зробила перший повноцінний вдих, це було неймовірне почуття", - поділилася фельдшер.

Наголошується, що дитину доставили в реанімацію, зараз його життю нічого не загрожує. Мати немовляти так і не пояснила лікарям, чому вирішила народжувати вдома.

Нагадаємо, що раніше в Дніпрі жінка заявила, що її обдурили та викрали новонародженого відразу після пологів. Вона нібито зважилася на сурогатне материнство, але була обманута шахраями. Однак виявилося, що все далеко не так.

Також повідомлялося, що під Кропивницьким породілля втратила дитину, а лікарям все зійшло з рук.

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