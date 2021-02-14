Під Києвом дивом врятували немовля, яке не дихало 20 хвилин (відео)

За словами лікаря Павичі Левчук, реанімувати вже мертву дитину їй довелося вперше за майже 50 років роботи лікарем. Хлопчик з'явився на світ без ознак життя.

"Мама лежала на ліжку, на грудях це дитя лежало бездиханне, синє, воно не кричало, не дихало. І це вже пройшло 20 хвилин", - розповіла вона.

Левчук зазначила, що разом з фельдшером Ольгою Прохоренко вони намагалися запустити серце дитини, але протягом 5 хвилин ознак життя не було. Лише через ще 5 хвилин хлопчик закричав.

"Коли ця дитинка зробила перший повноцінний вдих, це було неймовірне почуття", - поділилася фельдшер.

Наголошується, що дитину доставили в реанімацію, зараз його життю нічого не загрожує. Мати немовляти так і не пояснила лікарям, чому вирішила народжувати вдома.