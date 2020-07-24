Під Києвом бізнесмена застрелили на очах дитини: спливли скандальні подробиці

Вбивство Ігоря Плекана під Києвом (колаж: РБК-Україна)

Під Києвом розстріляли авто, в якому їхав Ігор Плекан з маленьким сином

З'ясувалися скандальні подробиці про 44-річного бізнесмена Ігоря Плекана, якого розстріляли під Києвом. Віце-президент боксерського клубу загинув у власному авто, де перебував у момент обстрілу його 7-річний син, поруч з селом Артемівка Бориспільського району.

Після новини про цей кричущий випадок з'явилися повідомлення про причетність Ігоря Плекана до низки гучних злочинів.

Так, Сергій Мазур, співзасновник організації С14, заявив у Facebook, що Плекан був організатором замаху на нього два роки тому. Тоді в будинок активіста кинули гранату і дивом вижив його батько.

"Я дізнався, що організатора Ігоря Плекана розстріляли невідомі особи. І частину з цих "невідомих" я знаю по прізвищах. Це конкретні поліцейські, які попри всі доводи і обіцянки не затримали його ще півтора року тому і не зберегли тим самим вбивці життя", - написав Мазур.

Також активіст уточнив, що Плекана складно назвати "бізнесменом", бо його бізнес - це "російське бабло, теракти, вбивства, незаконні наливайки і ігрові автомати".

"У моїх матеріалах справи є цікаве і про схрон зброї його (Ігоря Плекана. - Ред.), і про зв'язки в окупованому Криму, і про його наміри робити в країні переворот. Бідний підприємець", - додав Мазур.

А воєнкор Олександр Войтко написав у соцмережах, що Плекан причетний до угруповання "Торпедо". І на їх рахунку низка гучних злочинів. Серед них теракт на День Незалежності біля Кабміну в 2017 році, обстріл польського консульства з РПГ, підрив угорського пам'ятника і кілька нападів на синагоги.

"Всі завдання передавалися і оплачувалися з Москви через посередників під час зустрічей в Європі", - заявив журналіст.

Нагадаємо, що у поліції підтвердили, що в селі Артемівка невідомий скоїв прицільні постріли з пістолета в автомобіль Тoyota Самгу. Загиблим є Ігор Плекан, а в авто був його син.