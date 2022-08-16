Под Киевом активизировались ядовитые змеи: какие виды у нас водятся и как уберечься от укусов
Ядовитая змея укусила человека в Киевской области. 42-летнего пострадавшего из села Победа доставили в тяжелом состоянии в Барышевскую многопрофильную больницу. Медики установили, что мужчину покусала черная полевая гадюка. Эта змея очень ядовита и после ее укуса помощь врачей нужна немедленно.
Что нужно знать о змеях в Украине и как правильно оказать помощь, рассказали на странице Барышевской больницы в Facebook.
Какие виды ядовитых змей у нас водятся
В нашем регионе чаще всего можно встретить три вида ядовитых змей: гадюка Никольского, степная гадюка и гадюка обычная.
Все гадюки - это змеи средних или малых размеров, 50-80 см в длину. Окрас обычно из черных, серых, бурых и светло-желтых оттенков. Голова гадюки имеет четко выраженную треугольную форму с закругленным носом и выступающими скулами.
Ужи отличаются от других змей желтыми ушками - пятнами на голове. Иногда эти пятна бывают белыми или оранжевыми. Ужи обычно не более одно метра в длину, и они не опасны.
Еще в Украине часто можно встретить водных ужей - у них нет желтых ушек. Узнать его можно по рисунку на спине - шахматному. Такие ужи живут в водоемах, изредка выползают на сушу и тоже не опасны.
Фото: Гадюка обычная (wikipedia org)
Как себя вести при встрече со змеей
Если к вам во двор или даже в дом приполз незваный гость, не спешите вызывать все спасательные службы. Если к вам приполз уж, то он не опасен и максимум, что принес с собой - психологический дискомфорт. Его можно выгнать самостоятельно.
Если же вы встретили гадюку в лесу или на дороге, то от вашего правильного поведения может зависеть здоровье и даже жизнь.
Помните о том, что змея кусает только тогда, когда на нее наступают, дотрагиваются рукой или ногой, или же у гадюки нет пути для побега. Лучше всего - отступить, дать ей дорогу, обойти стороной. При необходимости - змею можно отбросить подальше с помощью длинной палки.
Если же гадюка заползла во двор, в дом или на детскую площадку - это серьезная угроза.
Фото: Гадюка Никольского (wikipedia org)
Как избежать укуса змеи
- В зонах, где могут быть змеи, носите только высокую и закрытую обувь.
- Будьте предельно внимательны в густой траве и заросших ямах.
- Если вы увидели змею - не двигайтесь! Ждите, пока она проползет.
- Не трогайте змею, не преследуйте, не позволяйте детям подходить к ней.
- Если змея приняла угрожающую позу, медленно отступайте назад и не делайте резких движений
- Не поворачивайтесь к змее спиной
- Если у вас есть палка, держите ее перед собой в направлении змеи
- Не бегите сломя голову, можете наступить на другую змею, которую вы не заметили
- Вовремя уничтожайте грызунов в своих домах, хозяйственных постройках и огородах - змеи охотятся на мышей и крыс.
- В ночное время пользуйтесь фонарем, так как змеи проявляют особую активность в теплые летние ночи
- Не устраивайтесь на ночлег возле деревьев с дуплами, возле прогнивших пеньков, мусорных куч
Что делать, если змея укусила
Укус гадюки редко приводит к смерти. Но за помощью нужно обратиться немедленно, так как ядовитые укусы могут иметь тяжелые проявления и последствия. Особенно опасны укусы змей для детей, людей пожилого возраста и людей со сниженным иммунитетом.
Яд гадюки имеет гемолитическое действие - вызывает разрушение красных кровяных телец крови. После укуса на пораженном месте появляется болезненный отек с множественными мелкими кровоизлияниями.
Яд быстро поражает важные системы организма человека: появляется сильная общая слабость, падает давление, возникает головная боль, одышка, головокружение, отек тканей и воспаление лимфатических узлов.
Поэтому нужно попасть к врачу как можно быстрее после укуса, чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь.
Первая помощь при укусе змеи
- Убедитесь, что опасность миновала
- По возможности - сфотографируйте или запомните змею
- Сохраняйте спокойствие и обеспечьте пострадавшему лежачее положение. Если укус пришелся на конечность - обездвижьте ее.
- Освободите пораженную часть тела от одежды, обуви, украшений и т.д.
- На место укуса наложите чистую сухую повязку
- Если действие яда нейротоксичное, может возникнуть паралич мышц. Давящую повязку нужно наложить выше места укуса.
- Дайте пострадавшему воду или чай - при укусах змей нужно много пить.
- Если есть под руками аптечка - дайте 1-2 таблетки препарата от аллергии.
- Доставьте пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение.
Что делать при укусе змей нельзя
Не обрабатывайте рану дополнительно
Не припекайте рану
Не накладывайте жгут
Не отсасывайте яд
Не употребляйте алкоголь
Если попробовать отсосать яд, то в опасности окажется и тот, у кого этот яд окажется во рту. Этот способ годится только в том случае, если вы знаете, что получить помощь медиков в ближайшие несколько часов будет невозможно.
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