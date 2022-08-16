Під Києвом активізувалися отруйні змії: які види у нас водяться і як уберегтися від укусів

Отруйна змія вкусила людину в Київській області. 42-річного потерпілого з села Перемога доставили у важкому стані в Баришівську багатопрофільну лікарню. Медики встановили, що чоловіка покусала чорна польова гадюка. Ця змія дуже отруйна і після її укусу допомога лікарів потрібна негайно.

Що потрібно знати про змій в Україні і як правильно надати допомогу, розповіли на сторінці Баришівської лікарні в Facebook.

Які види отруйних змій у нас водяться

У нашому регіоні найчастіше можна зустріти три види отруйних змій: гадюка Нікольського, степова гадюка і гадюка звичайна.

Всі гадюки - це змії середніх або малих розмірів, 50-80 см в довжину. Забарвлення зазвичай з чорних, сірих, бурих і світло-жовтих відтінків. Голова гадюки має чітко виражену трикутну форму з заокругленим носом і виступаючими вилицями.

Вужі відрізняються від інших змій жовтими вушками - плямами на голові. Іноді ці плями бувають білими або помаранчевими. Вужі зазвичай не більше одне метра в довжину, і вони не є небезпечними.

Ще в Україні часто можна зустріти водних вужів - у них немає жовтих вушок. Дізнатися його можна по малюнку на спині - шаховому. Такі вужі живуть у водоймах, зрідка виповзають на сушу і теж не є небезпечними.

Фото: Гадюка звичайна (wikipedia org)

Як себе вести при зустрічі зі змією

Якщо до вас у двір або навіть в будинок приповз непроханий гість, не поспішайте викликати всі рятувальні служби. Якщо до вас приповз вуж, то він не є небезпечним і максимум, що приніс з собою - психологічний дискомфорт. Його можна вигнати самостійно.

Якщо ж ви зустріли гадюку в лісі або на дорозі, то від вашої правильної поведінки може залежати здоров'я і навіть життя.

Пам'ятайте про те, що змія кусає тільки тоді, коли на неї наступають, доторкаються рукою або ногою, або ж у гадюки немає шляху для втечі. Найкраще - відступити, дати їй дорогу, обійти стороною. При необхідності - змію можна відкинути подалі за допомогою довгої палиці.

Якщо ж гадюка заповзла у двір, в будинок або на дитячий майданчик - це серйозна загроза.

Фото: Гадюка Нікольського (wikipedia org)

Як уникнути укусу змії

У зонах, де можуть бути змії, носіть тільки високе і закрите взуття.

Будьте гранично уважні в густій траві та зарослих ямах.

Якщо ви побачили змію - не рухайтеся! Чекайте, поки вона проповзе.

Не чіпайте змію, не переслідуйте, не дозволяйте дітям підходити до неї.

Якщо змія прийняла загрозливу позу, повільно відступайте назад і не робіть різких рухів

Не повертайтеся до змії спиною

Якщо у вас є палиця, тримайте її перед собою в напрямку змії

Не біжіть стрімголов, можете наступити на іншу змію, яку ви не помітили

Вчасно знищуйте гризунів у своїх будинках, господарських будівлях і городах - змії полюють на мишей і щурів.

У нічний час користуйтеся ліхтарем, бо змії проявляють особливу активність в теплі літні ночі

Не влаштовуйтеся на нічліг біля дерев з дуплами, біля прогнилих пеньків, сміттєвих куп

Що робити, якщо змія вкусила

Укус гадюки рідко призводить до смерті. Але за допомогою потрібно звернутися негайно, тому, що отруйні укуси можуть мати важкі прояви та наслідки. Особливо небезпечні укуси змій для дітей, людей похилого віку та людей зі зниженим імунітетом.

Отрута гадюки має гемолітичну дію - викликає руйнування червоних кров'яних тілець крові. Після укусу на ураженому місці з'являється болючий набряк з множинними дрібними крововиливами.

Отрута швидко вражає важливі системи організму людини: з'являється сильна загальна слабкість, падає тиск, виникає головний біль, задишка, запаморочення, набряк тканин і запалення лімфатичних вузлів.

Тому потрібно потрапити до лікаря якомога швидше після укусу, щоб отримати кваліфіковану медичну допомогу.

Перша допомога при укусі змії

Переконайтеся, що небезпека минула

По можливості - сфотографуйте або запам'ятайте змію

Зберігайте спокій і забезпечте потерпілому лежаче положення. Якщо укус припав на кінцівку - знерухомте її.

Звільніть уражену частину тіла від одягу, взуття, прикрас і т. д.

На місце укусу накладіть чисту суху пов'язку

Якщо дія отрути нейротоксична, може виникнути параліч м'язів. Накладіть пов'язку, що тисне, вище укусу.

Дайте потерпілому воду або чай - при укусах змій потрібно багато пити.

Якщо є під руками аптечка - дайте 1-2 таблетки препарату від алергії.

Доставте потерпілого до найближчого медичного закладу.

Що робити при укусі змій не можна

Не обробляйте рану додатково

Не припікайте рану

Не накладайте джгут

Не відсмоктуйте отруту

Не вживайте алкоголь

Якщо спробувати відсмоктати отруту, то в небезпеці опиниться і той, у кого ця отрута виявиться в роті. Цей спосіб годиться тільки в тому випадку, якщо ви знаєте, що отримати допомогу медиків в найближчі кілька годин буде неможливо.