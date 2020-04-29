Киево-Печерскую Лавру могут передать ПЦУ: все детали

Киево-Печерская Лавра (фото: РБК-Украина)

Владимира Зеленского просят передать Киево-Печерскую Лавру ПЦУ

Киево-Печерская Лавра может перейти к ПЦУ. Дело в том, что президента Украины Владимира Зеленского просят расторгнуть договор аренды с Украинской православной церковью Московского патриархата относительно аренды храма и передать его Православной церкви Украины.

На сайте президента появилась соответствующая петиция, которая уже набрала необходимые 25 тысяч голосов. Авторы петиции заявили, что справедливо, чтобы Киево-Печерскую Лавру использовала православная конфессия, которая признана православным миром автокефальной православной церковью в Украине.

При этом они отметили, что УПЦ МП не является автокефальной православной церковью в Украине. Кроме того, высокие церковные иерархи УПЦ МП часто высказывались и действовали против украинского народа.

Петицию зарегистрировали 15 апреля 2020 года. Так как она набрала необходимые 25 тысяч голосов ее должен рассмотреть президент Украины и дать свой ответ.

Напомним, что в Киево-Печерской Лавре уже более ста случаев заражения COVID-19. 18 апреля в святыне было обнаружено 26 новых больных коронавирусом.

В УПЦ МП сообщили о выздоровлении от COVID-19 шестерых монахов и послушников, которые уже вернулись в Киево-Печерскую Лавру. Их определили в специальный корпус, за которым наблюдают медики.

Ранее сообщалось о том, что на Пасху в Свято-Успенской Святогорской Лавре (УПЦ МП) в Донецкой области на праздничную службу собралось много верующих, которые пришли без масок.

Сотни людей даже не придерживались минимальной безопасной дистанции. И это при том, что там было очень много прихожан, которые находятся в зоне риска, и им не рекомендуется даже выходить из дома.