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Києво-Печерську Лавру можуть передати ПЦУ: усі деталі

STYLERЖиття    29.04.2020 - 16:44
Києво-Печерську Лавру можуть передати ПЦУ: усі деталі
Києво-Печерська Лавра (фото: РБК-Україна)

Володимира Зеленського просять передати Києво-Печерську Лавру ПЦУ

Києво-Печерська Лавра може перейти до ПЦУ. Річ у тім, що президента України Володимира Зеленського просять розірвати договір оренди з Українською православною церквою Московського патріархату щодо оренди храму і передати його Православній церкві України.

На сайті президента з'явилася відповідна петиція, яка вже набрала необхідні 25 тисяч голосів. Автори петиції заявили, що справедливо, щоб Києво-Печерську Лавру використовувала православна конфесія, яка визнана православним світом автокефальною православною церквою в Україні.

При цьому вони зазначили, що УПЦ МП не є автокефальною православною церквою в Україні. Крім того, високі церковні ієрархи УПЦ МП часто висловлювалися і діяли проти українського народу.

Петицію зареєстровано 15 квітня 2020 року. Оскільки вона набрала необхідні 25 тисяч голосів її повинен розглянути президент України й дати свою відповідь.

Нагадаємо, що в Києво-Печерській Лаврі вже понад сто випадків зараження COVID-19. 18 квітня у святині було виявлено 26 нових хворих коронавірусом.

В УПЦ МП повідомили про одужання від COVID-19 шістьох монахів і послушників, які вже повернулися в Києво-Печерську Лавру. Їх помістили в спеціальний корпус, за яким спостерігають медики.

Раніше повідомлялося про те, що на Великдень у Свято-Успенській Святогірській Лаврі (УПЦ МП) в Донецькій області на святкову службу зібралося багато вірян, які прийшли без масок.

Сотні людей навіть не дотримувалися мінімальної безпечної дистанції. І це при тому, що там було дуже багато парафіян, які знаходяться в зоні ризику, і їм не рекомендується навіть виходити з дому.

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