UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киево-Печерской Лавре тысячи прихожан без масок не соблюдали дистанцию: молились о больных

Автор: Styler

В Киеве действует карантин до 9 апреля и в это время запрещены религиозные мероприятия, если не соблюдается дистанция 1 человек на 10 кв. м. При этом в Успенском соборе Лавры собрались прихожане, которые не придерживались дистанции и были без масок.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев сейчас".

Прихожане помолились за больных COVID-19 и врачах, которые борются за их здоровье. Они также помолились за прекращение эпидемии.

В Киево-Печерской Лавре собралось тысячи прихожан без масок (фото: Telegram-канал "Киев сейчас")

"Посмотрим на статистку по коронавирусу через недельку-другую", - говорится в сообщении.

Напомним, медики объяснили, чем опасен бушующий штамм COVID-19. По словам экспертов, британский штамм коронавируса поражает человека очень быстро и инфицирует намного эффективнее. Ученые говорят, что вся проблема в его специфичности.

Если раньше так называемая "вирусная нагрузка" была угрожающей для организма в тесной компании из 10-ти человек, то мутанту уже достаточно трех зараженных, которые дышат рядом.

Заболеть коронавирусом можно в уличной очереди, в скоплении людей на остановке, или даже при входе в магазин, когда маску все достают из карманов.

Ранее врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий рассказал, почему вспышка COVID-19 в Украине произошла именно сейчас. Он также рассказал, когда заболеваемость пойдет на спад.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киев
Читайте также
Киев может уйти на полный локдаун - школы, садики, транспорт: названо условие
Вторая неделя локдауна. Что можно и нельзя в "красном" Киеве
Прогноз погоды