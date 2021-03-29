В Киево-Печерской Лавре тысячи прихожан без масок не соблюдали дистанцию: молились о больных

В Киеве действует карантин до 9 апреля и в это время запрещены религиозные мероприятия, если не соблюдается дистанция 1 человек на 10 кв. м. При этом в Успенском соборе Лавры собрались прихожане, которые не придерживались дистанции и были без масок.

"Посмотрим на статистку по коронавирусу через недельку-другую", - говорится в сообщении.

Прихожане помолились за больных COVID-19 и врачах, которые борются за их здоровье. Они также помолились за прекращение эпидемии.

Напомним, медики объяснили, чем опасен бушующий штамм COVID-19. По словам экспертов, британский штамм коронавируса поражает человека очень быстро и инфицирует намного эффективнее. Ученые говорят, что вся проблема в его специфичности.

Если раньше так называемая "вирусная нагрузка" была угрожающей для организма в тесной компании из 10-ти человек, то мутанту уже достаточно трех зараженных, которые дышат рядом.

Заболеть коронавирусом можно в уличной очереди, в скоплении людей на остановке, или даже при входе в магазин, когда маску все достают из карманов.

Ранее врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий рассказал, почему вспышка COVID-19 в Украине произошла именно сейчас. Он также рассказал, когда заболеваемость пойдет на спад.