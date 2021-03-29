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У Києво-Печерській Лаврі тисячі парафіян без масок не дотримувалися дистанції: молилися за хворих

Автор: Styler

У Києві діє карантин до 9 квітня і в цей час заборонені релігійні заходи, якщо не дотримується дистанція 1 людина на 10 кв. м. При цьому в Успенському соборі Лаври зібралися парафіяни, які не дотримувалися дистанції і були без масок.

Про це повідомляє Telegram-канал "Киев сейчас".

Парафіяни молилися за хворих COVID-19 і лікарів, які борються за їхнє здоров'я. Вони також помолилися за припинення епідемії.

Києво-Печерській Лаврі зібралося тисячі парафіян без масок (фото: Telegram-канал "Київ зараз")

"Подивимося на статистку по коронавірусу через тиждень-інший", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, медики пояснили, чим небезпечний лютуючий штам COVID-19. За словами експертів, британський штам коронавірусу вражає людину дуже швидко і інфікує набагато ефективніше. Вчені кажуть, що вся проблема в його специфічності.

Якщо раніше так зване "вірусне навантаження" було загрозливим для організму в тісній компанії з 10-ти осіб, то мутанту вже достатньо трьох заражених, які дихають поруч.

Захворіти На коронавірус можна у вуличній черзі, в скупченні людей на зупинці, або навіть при вході в магазин, коли маску всі дістають із кишень.

Лікар одного з медичних діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький розповів, чому спалах COVID-19 в Україні сталася саме зараз. Він також розповів, коли захворюваність піде на спад.

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