Киевлянка в своей двушке держала диких зверей в собачьих клетках: животных пришлось спасать

"Зоопарк" организовала жительница столицы в своей двухкомнатной квартире в районе Оболонь. У женщины в клетках были волк, барсук, две лисицы, хищные птицы, а также 8 собак породы американский стаффордширский терьер.

Однажды барсук напал на волка из-за некомпетентности владелицы, что закончилось для серого хищника 6 открытыми переломами на одной лапе.

Травмированное животное спасли и забрали зоозащитники.

После этого женщина завела еще одного волчонка, но из-за давления волонтеров вскоре его отдала. Оба волка сейчас находятся в реабилитационном центре в Бельгии.

Зоозащитники отмечают, что диким животным необходимо должное содержание, пространство, особый режим и уход, правильное питание, и держать их в простых городских квартирах никак нельзя. Кроме того, звери действительно опасны для человека и для других животных - даже не агрессивные по своей природе животные в неволе, борясь за жизнь, могут нанести вред или даже убить.

Также из-за определенной моды на диких животных нередко имеет место контрабанда и нелегальное разведение, когда зверей продают без документов на черном рынке, что приводит к быстрому темпу вымирания диких животных и снижению численности целых видов.

"Помните, что даже самая большая ваша любовь не сделает диких животных домашними. Поэтому лучшее проявление любви к диким животным - заботиться о защите их прав и о том, чтобы они жили на свободе, а не в квартирах или развлекательных заведениях", - говорится в публикации.

Спасенный волк, которого держали в квартире на столичной Оболони (фото: facebook.com/UAnimals.official)