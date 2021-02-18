Киевлянка пожаловалась на "жестокое обращение с детьми", но сама нарвалась на критику

На ролике слышно, как учитель на повышенных тонах, некорректно подбирая слова и используя "суржик", критикует учеников за ряд проступков. В частности, она возмущается, что ей приходится встречать детей во дворе школы, поскольку они не спешат по звонку на уроки. Кроме того, учитель призывает учеников не мусорить в классе и убирать после себя, так как педагогу в итоге самой приходится это делать после занятий.

Судя по записи, учительница выведена из себя, она использует эпитеты "свинство, как свиньи" по отношению к семиклассникам.

Киевлянка Маргарита Жданова, которая и разместила в сети возмущенный пост, обвиняет классного руководителя 7-В класса - она рассмотрела в ситуации "жестокое обращение с детьми". Женщина утверждает, что учительница "не хочет работать без нарушений". Также она призывает руководство школы объявить педагогу выговор, или принять "более строгие меры".

Видео с "воспитательной минуткой" в классе можно посмотреть по этой ссылке.

Пост Ждановой вызвал в сети горячие обсуждения и массу комментариев, в которых родители делились собственными взглядами на ситуацию. Некоторые юзеры также раскритиковали учительницу за эмоциональные высказывания, и обвинили ее в неподобающем для педагога поведении. Однако многие заступились за классного руководителя, рассмотрев в посте киевлянки лишь попытку "раздуть" скандал на пустом месте.

В частности, по словам мамы другого ученика этого класса Юлии Губаш, ее сын доволен учительницей, а у Ждановой с педагогом якобы просто личный конфликт.

"Всем добрый день! Мой сын учится в этом классе. Ребенок доволен своим классным руководителем. Уважаемый автор поста, лично я, и все родители класса, любят и ценят труд нашего учителя. Перестаньте поливать грязью, ваш личный конфликт тянется много лет. Чего вы хотите этим добиться? Какие строгие меры? Вообще к чему все это? Скрыто снятая запись, постоянное недовольство всеми. Замечание детям сделано по сути. Мир вам и вашей семье, всех благ", - написала Губаш.

Тем временем в комментах развернулась оживленная дискуссия: