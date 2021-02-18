Киевлянка пожаловалась на "жестокое обращение с детьми", но сама нарвалась на критику
В Киеве мама одного из учеников школы №140 в Святошинском районе обвинила учителя в жестоком обращении с детьми, выложив в сети запись, на которой педагог эмоционально отчитывает школьников за то, что они мусорят в классе.
Видео было опубликовано в группе "Батьки SOS" в Facebook.
На ролике слышно, как учитель на повышенных тонах, некорректно подбирая слова и используя "суржик", критикует учеников за ряд проступков. В частности, она возмущается, что ей приходится встречать детей во дворе школы, поскольку они не спешат по звонку на уроки. Кроме того, учитель призывает учеников не мусорить в классе и убирать после себя, так как педагогу в итоге самой приходится это делать после занятий.
Судя по записи, учительница выведена из себя, она использует эпитеты "свинство, как свиньи" по отношению к семиклассникам.
Киевлянка Маргарита Жданова, которая и разместила в сети возмущенный пост, обвиняет классного руководителя 7-В класса - она рассмотрела в ситуации "жестокое обращение с детьми". Женщина утверждает, что учительница "не хочет работать без нарушений". Также она призывает руководство школы объявить педагогу выговор, или принять "более строгие меры".
Видео с "воспитательной минуткой" в классе можно посмотреть по этой ссылке.
Пост Ждановой вызвал в сети горячие обсуждения и массу комментариев, в которых родители делились собственными взглядами на ситуацию. Некоторые юзеры также раскритиковали учительницу за эмоциональные высказывания, и обвинили ее в неподобающем для педагога поведении. Однако многие заступились за классного руководителя, рассмотрев в посте киевлянки лишь попытку "раздуть" скандал на пустом месте.
В частности, по словам мамы другого ученика этого класса Юлии Губаш, ее сын доволен учительницей, а у Ждановой с педагогом якобы просто личный конфликт.
"Всем добрый день! Мой сын учится в этом классе. Ребенок доволен своим классным руководителем. Уважаемый автор поста, лично я, и все родители класса, любят и ценят труд нашего учителя. Перестаньте поливать грязью, ваш личный конфликт тянется много лет. Чего вы хотите этим добиться? Какие строгие меры? Вообще к чему все это? Скрыто снятая запись, постоянное недовольство всеми. Замечание детям сделано по сути. Мир вам и вашей семье, всех благ", - написала Губаш.
Тем временем в комментах развернулась оживленная дискуссия:
- Конечно история со свиньями не приятна... но еще я здесь слышу внимание кл. руководителя к детям. И ей не безразлично, в который час они приходят в школу и в каких условиях проходит их день. Я понимаю, что есть уборщицы, но это в конце дня рабочего, а дети, ни для кого не секрет, большую часть времени проводят в школе. У нас кл. руководитель подметает каждый день, потому что кто-то поел, крошки прямо на пол, а кто-то игнорирует требование в сменной обуви. Мне стыдно это видеть, и так я говорю детям: если не трудно и хочешь - помоги, а если нет - то хоть за собой убирай. Такие дела. И люди - немного позитива и не кривите душой, что сами никого, пусть даже мысленно, свиньями не называли
- Вообще история без положительных героев
- Представляю себе картину. Сидят дети по уши в мусоре, бросают на пол бумажки, обрисовывают парты, приходят в класс когда кто хочет. А учитель любящими глазами на все это смотрит, потому что он Учитель. Благодать....
- А по моему справедливо!!! Лучше пусть замечание заделают, чем растут неряхами!
- Всем, кто здесь высказывается против детей, напомню: что в соответствии с Конвенцией Прав Ребенка дети находятся под защитой государства и насилия над детьми (крик и оскорбления - это тоже насилие) карается законом. Такое поведение педагога является аморальным и педагога должны уволить!
- Сочувствую учителю... снимать видео, записывать на диктофон - это ученики знают, а убрать за собой - это уже не могут, маме это не рассказывают, только то, учитель их "травит". Не раз была свидетелем, как идут и пачки с чипсов, бумажки разные выбрасывает прям под дверь школы, а на замечания отвечает: "а вам что от этого?". Воспитание нет у подрастающего поколения, надо этим заниматься, потому что представьте себе, какие из них будут учителя?
- Учите детей уважать чужой труд, тогда им не придется слушать такое!
- Да это страшный ужас!!! Конечно, потому что учитель же должен учить детей поддерживать чистоту, а не родители... А тут страшное дело... Учительница, такая она зараза, что требует от детей убрать в классе и вынести мусор. Не может взять и сама вынести, подтирать попки детям и т.д.... Нет, лучше не буду приучать ребенка к порядку, а выложу аудиозапись в интернет и спрошу, что с этой учительницей надо сделать?
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