Киянка поскаржилася на "жорстоке поводження з дітьми", але сама нарвалася на критику

У Києві мама одного з учнів школи №140 у Святошинському районі звинуватила вчителя в жорстокому поводженні з дітьми, виклавши в мережі запис, на якій педагог емоційно відчитує школярів за те, що вони смітять в класі.

На ролику можна почути, як учителька на підвищених тонах, некоректно підбираючи слова і використовуючи "суржик", критикує учнів за ряд проступків. Зокрема, вона обурюється, що їй доводиться зустрічати дітей у дворі школи, оскільки вони не поспішають по дзвінку на уроки. Крім того, вчитель закликає учнів не смітити в класі та прибирати після себе, позаяк педагогу в результаті самій доводиться це робити після занять.

Судячи з запису, вчителька виведена з себе, вона використовує епітети "свинство, як свині" щодо семикласників.

Киянка Маргарита Жданова, яка розмістила в мережі обурений пост, звинувачує класного керівника 7-В класу - вона розглянула в ситуації "жорстоке поводження з дітьми". Жінка стверджує, що вчителька "не хоче працювати без порушень". Також вона закликає керівництво школи оголосити педагогу догану, або прийняти "більш суворі заходи".

Відео з "виховної хвилинки" у класі можна подивитися за цим посиланням.

Пост Жданової викликав у мережі гарячі обговорення і масу коментарів, в яких батьки ділилися власними поглядами на ситуацію. Деякі юзери також розкритикували вчительку за емоційні висловлювання, і звинуватили її в неналежній для педагога поведінці. Однак багато хто заступився за класного керівника, розглянувши у пості киянки лише спробу "роздути" скандал на порожньому місці.

Зокрема, за словами мами іншого учня цього класу Юлії Губаш, її син задоволений вчителькою, а у Жданової з педагогом нібито просто особистий конфлікт.

"Всім добрий день! Мій син навчається в цьому класі. Дитина задоволена своїм класним керівником. Шановний автор поста, особисто я, і всі батьки класу, люблять і цінують працю нашого вчителя. Перестаньте поливати брудом, ваш особистий конфлікт тягнеться багато років. Чого ви хочете цим добитися? Які суворі заходи? Взагалі до чого все це? Приховано знятий запис, постійне невдоволення всіма. Зауваження дітям зроблені по суті. Мир вам і вашій родині, всіх благ", - написала Губаш.

Тим часом в коментах розгорнулася жвава дискусія: