Киянка поскаржилася на "жорстоке поводження з дітьми", але сама нарвалася на критику
У Києві мама одного з учнів школи №140 у Святошинському районі звинуватила вчителя в жорстокому поводженні з дітьми, виклавши в мережі запис, на якій педагог емоційно відчитує школярів за те, що вони смітять в класі.
Відео було опубліковано в групі "Бацьки SOS" у Facebook.
На ролику можна почути, як учителька на підвищених тонах, некоректно підбираючи слова і використовуючи "суржик", критикує учнів за ряд проступків. Зокрема, вона обурюється, що їй доводиться зустрічати дітей у дворі школи, оскільки вони не поспішають по дзвінку на уроки. Крім того, вчитель закликає учнів не смітити в класі та прибирати після себе, позаяк педагогу в результаті самій доводиться це робити після занять.
Судячи з запису, вчителька виведена з себе, вона використовує епітети "свинство, як свині" щодо семикласників.
Киянка Маргарита Жданова, яка розмістила в мережі обурений пост, звинувачує класного керівника 7-В класу - вона розглянула в ситуації "жорстоке поводження з дітьми". Жінка стверджує, що вчителька "не хоче працювати без порушень". Також вона закликає керівництво школи оголосити педагогу догану, або прийняти "більш суворі заходи".
Відео з "виховної хвилинки" у класі можна подивитися за цим посиланням.
Пост Жданової викликав у мережі гарячі обговорення і масу коментарів, в яких батьки ділилися власними поглядами на ситуацію. Деякі юзери також розкритикували вчительку за емоційні висловлювання, і звинуватили її в неналежній для педагога поведінці. Однак багато хто заступився за класного керівника, розглянувши у пості киянки лише спробу "роздути" скандал на порожньому місці.
Зокрема, за словами мами іншого учня цього класу Юлії Губаш, її син задоволений вчителькою, а у Жданової з педагогом нібито просто особистий конфлікт.
"Всім добрий день! Мій син навчається в цьому класі. Дитина задоволена своїм класним керівником. Шановний автор поста, особисто я, і всі батьки класу, люблять і цінують працю нашого вчителя. Перестаньте поливати брудом, ваш особистий конфлікт тягнеться багато років. Чого ви хочете цим добитися? Які суворі заходи? Взагалі до чого все це? Приховано знятий запис, постійне невдоволення всіма. Зауваження дітям зроблені по суті. Мир вам і вашій родині, всіх благ", - написала Губаш.
Тим часом в коментах розгорнулася жвава дискусія:
- Звичайно історія зі свинями не приємна... але ще я тут чую увагу кл. керівника до дітей. І їй не байдуже, о котрій вони приходять в школи і в яких умовах проходить їх день. Я розумію, що є прибиральниці, але це в кінці робочого дня, а діти, ні для кого не секрет, що більшу частину часу проводять у школі. У нас кл. керівник підмітає кожен день, тому що хтось поїв, крихти на підлогу прямо, а хтось ігнорує вимогу у змінному взутті. Мені соромно це бачити, і так я кажу дітям: якщо не важко і хочеш - допоможи, а якщо ні - то хоч за собою прибирай. Такі справи. І люди - трохи позитиву і не кривити душею, що самі нікого, хай навіть подумки, свинями не називали
- Взагалі історія без позитивних героїв
- Уявляю собі картину. Сидять діти по вуха у смітті, кидають на підлогу папірці, малюють на партах, приходять в клас коли хто хоче. А вчитель люблячими очима на все це дивиться, тому що він Учитель. Благодать....
- А по моєму справедливо!!! Краще нехай зауваження зроблять, ніж зростають нечупарами!
- Всім, хто тут висловлюється проти дітей, нагадаю, що згідно з Конвенцією Прав Дитини діти перебувають під захистом держави і насильства над дітьми (крик і образи - це теж насильство) карається законом. Така поведінка педагога є аморальною й педагога повинні звільнити!
- Співчуваю вчителю... знімати відео, записувати на диктофон - це учні знають, а прибрати за собою - це вже не можуть, мамі це не розповідають, тільки те, вчитель їх "цькує". Не раз була свідком, як йдуть і пачки з чіпсів, папірці різні викидає прям під двері школи, а на зауваження відповідає: "а вам що від цього?". Виховання немає у підростаючого покоління, треба цим займатися, тому що уявіть собі, які з них будуть вчителі?
- Навчіть дітей поважати чужу працю, тоді їм не доведеться слухати таке!
- Так це страшний жах!!! Звичайно, тому що вчитель повинен вчити дітей підтримувати чистоту, а не батьки... А тут страшне діло... Вчителька, така вона зараза, що вимагає від дітей прибрати в класі і винести сміття. Не може взяти і сама винести, підтирати дупки дітям і т. д.... Ні, краще не буду привчати дитину до порядку, а викладу аудіозапис в інтернет і запитаю, що з цією вчителькою треба зробити?
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