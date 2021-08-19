Киевлянину обменяли 28 тысяч долларов на сувенирные гривны (видео)

Было установлено, что доверчивый киевлянин познакомился с аферистом в интернете, где нашел объявление по обмену валюты якобы по выгодному курсу. Заинтересовавшись, он договорился с "менялой" о встрече.

Пострадавший взял с собой 28 100 долларов и отправился на согласованное место на улице Предславинской в Печерском районе.

"Правонарушитель приехал на такси, где мужчины совершили передачу денег, после чего злоумышленник уехал с места. Далее пострадавший обнаружил, что получил не настоящие, а сувенирные деньги, которые были упакованы с имитацией банковской упаковки", - рассказали правоохранители.

Обманутый мужчина сразу же обратился в полицию, и мошенника удалось задержать по "горячим следам" - "копы" остановили такси, в котором находился злоумышленник, и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Менялой" оказался уроженец Донецкой области, 1982 года рождения. У него с собой обнаружили и изъяли деньги потерпевшего.

Также обыск провели по месту жительства злоумышленника, где обнаружили "доказательства его преступной деятельности, в частности мобильные телефоны сим-карты, документы, сувенирные купюры и тому подобное".

Кстати, при задержании аферист рассказывал полицейским, что является просто курьером - он получил поручение приехать на указанный адрес, встретиться с мужчиной, получить сумму в долларах и передать, в свою очередь, деньги в гривнах. За такую работу он якобы получает оплату - тысячу гривен в день.

В Киеве мошенник "обменял" на фальшивые гривны более 28 тысяч долларов (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

По факту происшествия было начато уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) УК. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Задержанному уже сообщили о подозрении и подали в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В полиции добавили, что сейчас устанавливается причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений в Киеве.

Видео: в Киеве задержали фальшивомонетчика, который "обменял" более 28 тысяч долларов на сувенирные деньги