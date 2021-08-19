Киянину обміняли 28 тисяч доларів на сувенірні гривні (відео)

Було встановлено, що довірливий киянин познайомився з аферистом в інтернеті, де знайшов оголошення з обміну валюти нібито за вигідним курсом. Зацікавившись, він домовився з "міняйлом" про зустріч.

Потерпілий взяв з собою 28 100 доларів і відправився на узгоджене місце на вулиці Предславинській у Печерському районі.

"Правопорушник приїхав на таксі, де чоловіки здійснили передачу грошей, після чого зловмисник поїхав з місця. Далі потерпілий виявив, що отримав не справжні, а сувенірні гроші, які були упаковані з імітацією банківської упаковки", - розповіли правоохоронці.

Ошуканий чоловік відразу ж звернувся в поліцію, і шахрая вдалося затримати по "гарячих слідах" - "копи" зупинили таксі, в якому знаходився зловмисник, і затримали його в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

"Міняйлом" виявився уродженець Донецької області, 1982 року народження. У нього з собою виявили та вилучили гроші потерпілого.

Також обшук провели за місцем проживання зловмисника, де виявили "докази його злочинної діяльності, зокрема мобільні телефони сім-карти, документи, сувенірні купюри тощо".

До речі, при затриманні аферист розповідав поліцейським, що є просто кур'єром - він отримав доручення приїхати на вказану адресу, зустрітися з чоловіком, отримати суму в доларах і передати, своєю чергою, гроші в гривнях. За таку роботу він нібито отримує оплату - тисячу гривень на день.

У Києві шахрай "обміняв" на фальшиві гривні понад 28 тисяч доларів (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

За фактом події було розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) КК. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затриманому вже повідомили про підозру та подали до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У поліції додали, що зараз встановлюється причетність фігуранта до скоєння аналогічних злочинів у Києві.

Відео: у Києві затримали фальшивомонетника, який "обміняв" понад 28 тисяч доларів на сувенірні гроші