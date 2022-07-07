Киевляне смогут решить коммунальные вопросы онлайн: как это сделать

Что киевляне смогут сделать

Можно будет дистанционно предоставить заявления и документы. Также в новом сервисе киевляне смогут дистанционно подать документы по поверке или замене счетчиков.

Кроме того, можно будет сообщить о новом владельце квартиры, подготовить договоры на жилищно-коммунальные услуги, запросить дубликат счета-сообщения и обратиться за помощью в оформлении заявки на перерасчет по показаниям счетчиков

"Киевляне все чаще отдают предпочтение дистанционному способу решения жилищно-коммунальных вопросов - через имеющиеся каналы обслуживания", - говорится в сообщении.

Чтобы найти специалиста ЦКС в Telegram, надо в поисковой ленте приложения ввести соответствующее название районного сервисного центра или перейти по ссылке: